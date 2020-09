Da Cervasca un particolare "grazie" al Rotary Club Cuneo Alpi del Mare

Anche l’Istituto Comprensivo di Cervasca ha beneficiato del “I Rotary Club Gruppo Monviso per le Scuole”, proposta progettuale autorizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito territoriale di Cuneo, ricevendo materiali utili alla prevenzione del Covid-19.

La fornitura gratuita, consistente di 45 dispenser di gel igienizzante e di una tanica da 5 litri per ricarica, ha permesso a tutte le classi di ogni ordine di scuola, dall’Infanzia alla Secondaria, ed anche al personale di Segreteria, di vedersi garantiti e rassicurati nella pratica di una sicura e corretta sanificazione delle mani per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Gratuitamente offerta anche una ricca e utile cartellonistica specifica, data da pannelli informativi plastificati, riguardante le prassie e le modalità igienico sanitarie da attuarsi per garantire l’efficacia della disinfezione.

Sempre grazie al Rotary Cuneo, inoltre, la Dirigente e l’intero personale scolastico potranno usufruire di una finestra di approfondimento con la preziosa consulenza gratuita di specialisti, volontari Soci dei 4 Club del Gruppo Monviso, su quesiti Covid-correlati inerenti le seguenti tematiche: aspetti legali, salute del bambino (aspetti sanitari e psicologici), aspetti igienistici e aspetti strutturali ed impiantistici.

La nuova Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cervasca, Dott.ssa Cristina Bersani, desidera esprimere, a nome di tutto il personale scolastico, un sentito e doveroso ‘grazie’ al Rotary Club Cuneo, per la delicatezza e la generosità dimostrata in merito alla sicurezza sanitaria a seguito dell’emergenza Covid-19 e per la volontà, speciale e sensibile, di affrontare le esigenze della scuola. Un mondo fatto di persone che necessita di proseguire, insieme, il proprio percorso formativo educativo didattico, ma anche di superare ansie e sofferenze, sentendosi accudito, rassicurato e affettivamente contenuto nel presente delicato momento di ripartenza del vivere scolastico in presenza.