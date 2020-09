La Croce rossa di Moretta cerca nuovi volontari: al via un nuovo corso per operatori CRI

Anche la Croce rossa di Moretta lancia l’appello, alla vigilia dell’inizio del nuovo corso per aspiranti volontari, a quanti volessero entrare a far parte di questa grande famiglia.

Come accade pressochè in tutte le realtà associative di questo tipo, i servizi da svolgere sono sempre in costante aumento, anche ma non solo per via dell’emergenza Covid-19. Servono, dunque, nuovi volontari che garantiscano linfa vitale alle associazioni.

Per questo, la CRI Moretta, presieduta da Angelo Paganotto, ha deciso di organizzare un nuovo corso per aspiranti volontari di Croce rossa. Questa sera (25 settembre) è in programma la serata introduttiva, che spiegherà le modalità del percorso formativo. La prima lezione, invece, è in programma martedì 29 settembre, alle ore 20.30.

L’appuntamento è presso la sede CRI di Moretta, in via Roma 33. Info al numero 0172.93129.