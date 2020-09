Cento anni di Zonta International: Alba li celebra con un'opera di Dino Pasquero

Per celebrare un secolo di attività svolta dalla parte delle donne il giorno 7 ottobre ore 17 lo Zonta Club Alba Langhe Roero inaugurerà sulla rotonda tra Via Fratelli Bandiera e Corso Giacomo Matteotti, nei pressi dell’Ospedale San Lazzaro, l’opera che l’artista Dino Pasquero di Guarene ha appositamente creato per onorare il Centenario di Zonta International.

Zonta International è infatti un’organizzazione mondiale di servizio formata da persone attive nel mondo del lavoro, desiderose di impegnarsi per migliorare la condizione legale, politica, economica e professionale della donna, per promuovere la giustizia e il rispetto universali dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel 1963 si costituisce il primo Zonta Club in Italia, a Milano. Risale al 1968 la fondazione del primo Club nell’Area 03 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Principato di Monaco), di quello che diventerà nel 1994 il grande Distretto 30, a cui fanno riferimento, in tutto o in parte, otto Paesi d’Europa.

Nella giornata di inaugurazione dell’opera di Dino Pasquero, non potrà che riecheggiare il motto del Centenario Zonta, che riprende la missione del Club “Empowering Women through Service and Advocacy”, ovvero “Honor & Empower”, in memoria di tutte le donne che in 100 anni dalla nascita di Zonta hanno contributo a cambiare il mondo, intraprendendo per prime strade in precedenza precluse al genere femminile. Tra le tante, la pittrice Frida Khalo, la scrittrice Oriana Fallaci, la poetessa Alda Merini, l’attrice Anna Magnani, la ballerina Carla Fracci e l’eroina del volo Amelia Earhart, icona zontiana il cui coraggio, intelligenza e passione devono ispirare, nel loro impegno quotidiano, le socie del Club nella loro vita personale e professionale. Nel libro 100 donne per la storia di Zonta International figurano anche due donne di grande importanza per il nostro territorio, Maria Franca Ferrero ed Emma Bonino che erano state proposte dallo Zonta Club Alba, Langhe e Roero.