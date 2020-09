Verzuolo, consegnata una copia della costituzione ai neo maggiorenni

Venerdì, 25 settembre, i verzuolesi che hanno compiuto o compiranno nei prossimi mesi del 2020 diciotto anni hanno ricevuto una copia della Costituzione. A curare l’iniziativa nel luogo simbolo di piazza della Costituzione il Comune di Verzuolo. A presentare l’evento l’assessore all’Istruzione Simona Olivero, accompagnata dai rappresentanti della Consulta comunale dei Giovani che hanno sostenuto le bandiere.



Presente anche il Sindaco Junior del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) Matteo Rossi: insieme alla consigliera Laura Lovera ha materialmente distribuito una copia del testo fondante del nostro Paese. A reggere il gonfalone l’agente di Polizia municipale Lorena Cavaglià, affiancata dal Comandante dei vigili Daniele Beltrame e dal Luogotenente dei Carabinieri Roberto Besante.



Il Sindaco GianCarlo Panero ha fatto leggere, a turno, i Principi Fondamentali, cioè i primi 12 articoli della Costituzione, successivamente commentati. «Come neocittadini – ha detto il Sindaco – dovete impegnarvi a favore del bene comune della comunità verzuolese». È seguita una riflessione sull’articolo 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”): «Deve essere inserita la cura dell’ambiente tra i nostri beni più importanti che meritano protezione», ha detto il Sindaco. Cogliendo l’occasione della Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, in calendario proprio il 25 settembre, il Comune ha piantumato un nuovo albero al fondo di via XXV Aprile, segnalato con un cartello.



All’iniziativa ha partecipato anche il vicepresidente della Bene Banca Marco Taricco che ha illustrato l’importanza del ruolo della cooperazione e del risparmio nella logica di valorizzazione del territorio. L’iniziativa si è conclusa con il rinfresco offerto dalla banca stessa.