Negativi tutti i tamponi ai licei di Mondovì

Buone notizie dai licei monregalesi! Tutti negativi i tamponi effettuati sui 15 docenti e 35 studenti del linguistico. Gli esiti sono stati comunicati nella giornata di oggi, giovedì 1° ottobre.

Dopo aver attivato immediatamente il protocollo anti contagio, la scuola aveva deciso di procedere la didattica a distanza (DAD) per le due classi sottoposte a isolamento e per altre quattro classi dell’istituto.

“Stiamo inviando comunicazione ufficiale della ripresa delle lezioni in presenza” – spiega il dirigente dei licei “Vasco Beccaria Govone” Bruno Gabetti – “Fortunatamente tutto si è risolto al meglio, segno che le procedure di sicurezza adottate stanno funzionando. Gli studenti e i docenti possono tornare a lezione”.

Salvo imprevisti, le lezioni in aula riprenderanno già dalla giornata di domani, venerdì 2 ottobre. Gli studenti e i docenti, come era già stato per l’istituto “Garelli” dovranno comunque osservare l’isolamento fiduciario per tutte le attività extra-scolastiche per i prossimi 15 giorni in via precauzionale.