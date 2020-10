Fratelli d'Italia sui parcheggi blu di Savigliano: "Siamo indignati, si poteva inserire il disco orario in quelle zone e si sarebbe risolto il problema"

Non si placano le polemiche sui parcheggi blu di Savigliano.

Alle proteste dei cittadini e di diversi consiglieri di opposizione, ma anche di alcuni della maggioranza, si unisce quello del Circolo di Fratelli d'Italia di Savigliano che "esprime profonda indignazione per l’ennesimo schiaffo dato ai cittadini saviglianesi da parte del Sindaco e della Giunta comunale con l’introduzione di 77 parcheggi a pagamento in Piazza Schiaparelli e 93 tra la Stazione ferroviaria e l’ospedale.".

“Sono indignato così come lo è l’intero gruppo dei nostri tesserati - aggiunge il dice il consigliere comunale Lillo De Lio nonché Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia - per questo massiccio e ingiustificato aumento dei parcheggi a pagamento in città. Si poteva inserire il disco orario in quelle zone e si sarebbe risolto ugualmente il problema. Non dimentichiamoci di coloro che abitano in quelle zone e che non hanno un garage per il ricovero della propria auto e di quelli che lasciano l’auto nei pressi della Stazione F.S. e che prendono il treno per andare al lavoro. Sono altresì curioso di vedere cosa succederà nei prossimi mesi su questi parcheggi blu e voglio fare una previsione: la maggior parte rimarranno vuoti. Si è voluto forse concedere all’attuale gestore la possibilità di recuperare quanto perso nel periodo del Covid-19?”

Ribadisce il segretario Fdl saviglianese Bonetto: “Incredulo sulla scelta di questa amministrazione che continua a fare delle scelte inconcepibili. Moltissimi cittadini ci hanno chiamati per capire il perché di questa scelta, chiedendoci di fare sentire la loro voce nelle stanze del Palazzo”

“Quello che capisco ancora meno - aggiunge ancora Lillo De Lio - è perché alcuni consiglieri capigruppo della maggioranza non condividono e criticano le scelte del proprio Sindaco, e non è la prima volta, ma continuano a sostenerlo e a mantenerlo in quel ruolo. Sarebbe più etico e più morale non sostenerlo più invece di gettare il sasso e nascondere la mano.”

Il circolo Fdl condanna questo atteggiamento del Sindaco e della Giunta comunale e si riserva di continuare la battaglia contro questa ingiustizia sia nel Palazzo sia nelle piazze cittadine. Domenica 11 ottobre prossimo fdl sarà in piazza Santa Rosa con un proprio gazebo e ascolterà chiunque voglia discutere del problema parcheggi a pagamento e di altri aspetti della vita saviglianese.