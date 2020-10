Importante seduta del consiglio comunale a Verzuolo

Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale di Verzuolo, a porte chiuse, ma aperto a giornalisti, vista l’emergenza sanitaria in corso, così come in altre realtà. Numerosi i punti all’ordine del giorno.



Aliquote IMU 2020. Sono state approvate all’unanimità: l’Amministrazione ha stabilito di non aumentarle vista la critica situazione generata dal Coronavirus anche sull’economia locale. Confermatedunque le aliquote del 2019, in vigore dal 2012. Il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre 2020.



Bilancio di previsione 2020-2022. Approvato a maggioranza, sarà seguito dall’approvazione della salvaguardia di bilancio a fine novembre. Registra una stasi degli investimenti da parte delle imprese a causa del Coronavirus che ha frenato il versamento degli oneri concessori. Una parte dell’avanzo di Amministrazione andrà a coprire la differenza di mancato aumento delle aliquote IMU.



L’Amministrazione sta verificando la possibilità di utilizzare i 70mila euro derivanti dallo slittamento di un anno della rata capitaria dei mutui per l’attivazione di un bando comunale che dia un bonus emergenza alle imprese che hanno sofferto nel periodo di lockdown; saranno stabiliti specifici requisiti come la riduzione del fatturato, la chiusura dell’esercizio e il regolare pagamento delle imposte comunali.



“Una scelta che testimonia la vicinanza dell’Amministrazione alle imprese colpite - ha detto il Sindaco GianCarlo Panero -. L’approvazione del bilancio responsabilizza l’Amministrazione ad un monitoraggio molto attento della spesa corrente. Occorre, inoltre, continuare a verificare le risorse per prevenire e contrastare l’emergenza Coronavirus anche nel 2021”.



A tal proposito ad oggi, a Verzuolo, c’è un solo caso positivo e 8 in isolamento fiduciario.



Causa giudiziaria tra il Comune e il condominio di corso Umberto 1. Approvata a maggioranza con astensione minoranza la scelta di sottoscrivere un atto di transazione. La vicenda è aperta dal 9 febbraio 1999. I condomini chiedevano dei parcheggi riservati in piazza della Costituzione che non sono mai stati riconosciuti da parte del Comune. Nell’udienza in tribunale le parti hanno convenuto di utilizzare lo strumento della transazione al fine di terminare la causa giudiziaria senza più spese. Tale scelta prevede la cessazione dell’uso pubblico del cortiletto; il Comune dovrà anche liberare l’area dall’arredo urbano. Il condominio, invece, ha rinunciato ai posteggi in piazza.

Comunicazioni. Tra le comunicazioni la convocazione da parte del vicesindaco Giampiero Pettiti della Commissione Regolamento per rinnovare il funzionamento del Consiglio comunale. La consigliera Laura Lovera ha presentato il progetto di accensione del Palazzo comunale con una luce rosa come segno di partecipazione alla campagna di sensibilizzazione della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. La consigliera ha riferito anche dell’attivazione del servizio con l’associazione Mai+Sole a Palazzo Drago.



Interpellanze. Referendum Settembre 2020. Il Sindaco Panero ha precisato che per il Referendum ci sono stati numerosi incontri per verificare ipotesi alternative all’utilizzo delle scuole per i seggi, situazione che si verifica da oltre 50 anni. Il Sindaco ha riferito come la Prefettura abbia inviato un apprezzamento per la professionalità profusa dal Comune in occasione delle elezioni. L’Amministrazione è comunque impegnata a verificare per il prossimo appuntamento elettorale altre soluzioni che dovranno rispettarestringenti criteri di sicurezza, pulizia ed agibilità; occorrerà, inoltre, informare preventivamente tutti gli elettori sulla nuova collocazione.



Sulla questione Itis ed il trasferimento di 3 classi a Saluzzo il Sindaco ha riferito la risposta del Dirigente dell’istituto stesso: ha confermato che, dopo la verifica di locali messi a disposizione da privati e dall’Amministrazione, tutte le soluzioni sono risultate non percorribili dalla scuola, sia per l’attività didattica in sé, sia perché i lavori di adattamento da eseguire sarebbero stati troppo onerosi. Il Dirigente ha ringraziato il Comune per la collaborazione

Sul baby parking, dal 2001 gestito dalla cooperativa Armonia, è intervenuta l’assessore Simona Olivero. L’Amministrazione, dopo numerosi incontri con la Dirigente ed il Responsabile della sicurezza, è riuscita ad ottenere il mantenimento del servizio negli stessi locali degli anni passati, la scuola dell’Infanzia Umberto I. Per tamponare il non fatturato e ripartire contenendo i costi l’assessore Olivero ha confermato il trasferimento (poi approvato nella Giunta che è seguita al Consiglio comunale) di 6.400 €, misura straordinaria della Regione Piemonte.



Sulla mensa l’assessore Olivero ha riferito come si stia lavorando per una ripartenza nella terza settimana di ottobre (da martedì 13). Ottantaquattro gli iscritti di cui 36 all’Elementare di Verzuolo. Il Comune è impegnato (logisticamente ed economicamente) a garantire l’assistenza mensa dal momento dell’impossibilità di effettuare il servizio da parte di maestre e professori.



Grazie ad un proficuo dialogo con la cooperativa Punto Service, appaltatrice del servizio, il buono pasto costerà soltanto 0,35 centesimi di più rispetto all’anno scorso (5,40 €): un aumento dovuto al fatto che i pasti saranno già impiattati e protetti da una pellicola termoriscaldata. Il Sindaco ha, infine, precisato il grande impegno economico dell’attuale e della precedente Amministrazione sulla scuola con 1 milione 200mila euro di investimenti per la sicurezza, i certificati antincendio ed il risparmio energetico. Panero ha poi riferito degli eventi pubblici organizzati nonostante la pandemia, ma nel rispetto delle regole per festeggiare i Remigini e i 18enni verzuolesi, in entrambi i casi anche con due omaggi, rispettivamente un quaderno per l’inizio della scuola e una copia della Costituzione.



Sulla festa dei Remigini il Sindaco ha precisato l’importanza di ricordarsi il luogo a chi è intitolato il giardinetto dove si è svolta: Salvatore Morelli da non confondere con Dario Morelli (ex CdA Burgo) e Mario Rosario Morelli, attuale presidente Corte Costituzionale.



Conclusioni. Il Sindaco ha poi comunicato che saranno rimborsate le quote del trasporto scuolabus sostenute dalle famiglie verzuolesi nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020; il servizio, infatti, non fu utilizzato a causa del lockdown; la misura è stata poi approvata dalla successiva Giunta. Confermato anche il contributo straordinario all’asilo Keller di ulteriori 5mila euro oltre ai 2mila già versati. Panero ha poi confermato la ripartenza dello sportello InformaLavoro, su appuntamento, in Municipio. Ha poi riferito quanto comunicatogli dall’assessore Gabriella Peruzzi, assente alla seduta, sulla TerzaEtà: la programmazione resta sospesa a causa della pandemia; è in valutazione la possibilità di attivarla nella primavera-estate 2021. In corso anche i lavori per un nuovo progetto alla biblioteca con nuovi strumenti informativi per le scuole (i 3 asili e 3 plessi di elementari) e letture animate come concordato con la Dirigente; il prestito potrà essere effettuato tramite gli insegnanti.



Il Sindaco ha quindi condiviso la situazione del corpo docenti: nell’Istituto Comprensivo l’organico sarà nei prossimi giorni al completo; Afp ed Itis hanno già raggiunto l’obiettivo; l’Agraria sta lavorando per andare a regime. Ha preso parola poi la consigliera Livia Barale che ha presentato la proposta del corso di italiano per stranieri a Palazzo Drago.



Sull’interpellanza riguardante gli interventi di diserbo l’Assessore Mattia Quaglia ha precisato di aver attivato il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (Csea) e gli uffici del Comune per verificare come vengono effettuati i singoli interventi ed il rispetto da parte dell’impresa appaltatrice delle norme in vigore. L’assessore Quaglia si è riservato la possibilità di procedere a livello giuridico, come Amministrazione, nel caso di gravi inadempienze.



In conclusione, approvato all’unanimità dell’ordine del giorno sulla questione della non autosufficienza, e nello specifico, l’aspetto attinente alla Casa di Riposo “Giuseppe Vada”, illustrato dalla consigliera Livia Barale.



Obiettivo chiedere alla Regione di riconoscere i 20 posti letto per non autosufficienti (già certificati dall’Asl Cn) e attivare quindi la convenzione con l’azienda sanitaria stessa. Si ridurrebbero così le rette generando ricadute positive sulla condizione degli anziani sul territorio comunale.