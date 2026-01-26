Il liceo Soleri Bertoni di Saluzzo alla gara di disputa olivettiana ad Ivrea

Venerdì 23 gennaio si è svolta ad Ivrea, presso il Polo Formativo Universitario Officina H la Gara di Disputa Olivettiana 2026, organizzata dal Liceo Carlo Botta di Ivrea.

18 squadre di studenti da tutta Italia si sono confrontate attraverso la metodologia del DEBATEE su temi come il benessere dei lavoratori e l'architettura aziendale che hanno rappresentato un'importante riflessione sui valori di Adriano Olivetti .

Quattro alunne della classe quarta B indirizzo Scienze Umane: AIMAR LUCIA, BEOLE’ MARIANNA, DRUETTA LETIZIA, UGHETTI LUDOVICA, con ruoli diversi all’interno della squadra, rispettando regole e tempi molto rigorosi del dibattito in pubblico si sono preparate a parlare in pubblico, a confrontarsi, ad argomentare, rispondendo in maniera appropriata, con una specificità del linguaggio alle domande della squadra avversaria.

Lo studio della figura di Olivetti, imprenditore, ingegnere, filosofo, sociologo all’avanguardia per i suoi tempi e’ stato affrontato nelle ore di Scienze Umane della Prof.ssa Miretto.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di fondere insieme due realtà diverse, ma non estranee: da un lato, il dibattito regolamentato quale pratica didattica sempre più presente nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto strumento utile ad approfondire le conoscenze disciplinari e trasversali, ad abituare al lavoro in gruppo, ad incentivare il pensiero critico, a perfezionare le competenze comunicative, soprattutto quelle legate al discorso pubblico; dall’altro, la rilevanza dell’eredità olivettiana, sia quella materiale, sia quella immateriale.

Infatti, il patrimonio urbanistico-industrialolivettiano di Ivrea (che è patrimonio Unesco dal 2018) ha inteso rispondere a una visione innovativa dei rapporti produttivi, che ha messo al centro del processo economico la persona e la comunità.

Due realtà, il dibattito quale pratica pedagogica e il patrimonio olivettiano quale testimonianza materiale di un’ambiziosa e moderna visione del lavoro, tra loro però non lontane: da sempre l’Olivetti ha fatto della diffusione e della presenza della cultura in tutte le sue forme (grafica e scritta, materiale e immateriale) un elemento portante del suo operare.

La squadra COMUNITAS LAB del Soleri Bertoni è stata supportata da tutta la classe che ha seguito parallelamente tutte le fasi della formazione delle compagne ed ha assistito in presenza alla disputa che si è si è conclusa con un’ottima posizione nella top ten della classifica.

Nei prossimi mesi altre squadre di 4 alunne della classe quarta B, di cui tre speaker e una di riserva, come da regolamento ufficiale, nazionale del debate si sfideranno in altre gare di dibattito su temi tra i più disparati: le politiche europee, l’inclusione, la rappresentanza studentesca…

Un ottimo esercizio di cittadinanza attiva: riflettere su tematiche attuali che riguardano ognuno di noi ed imparare a confrontarsi in pubblico.