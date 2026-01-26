Musica in cartella al Liceo Soleri Bertoni

Si è concluso, al Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, il terzo laboratorio triennale di “Musica in Cartella”, dedicato alle alunne e agli alunni dell’indirizzo “Scienze Umane”.

30 ore di formazione per scoprire cosa significhi “educazione musicale”, che hanno coinvolto 21 studenti dell’attuale classe 5B, la prima classe a concludere la curvatura musicale promossa dal liceo saluzzese.

Il percorso, fortemente voluto dalla Fondazione Apm e dal docente Enrico Miolano, fin da subito era stato pensato con ampiezza triennale: durante la classe terza si affronta la didattica musicale per i bambini della Scuola Primaria, in quarta si è approfondita l’educazione musicale nella Scuola dell’Infanzia e, per concludere, in quinta, uno sguardo alla fascia 0-3 anni.

«Tutte le ore di formazione – ha detto la docente Manuela Allemano -, sono state a carattere laboratoriale: si è danzato, suonato e cantato insieme; si è riflettuto sulle valenze educative delle attività, intrecciando le conoscenze di psicologia e pedagogia, con quelle di una didattica musicale molto vicina al mondo educativo».

Nel corso del triennio, inoltre, molti allievi hanno scelto la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale come sede per i loro percorsi Pcto (alternanza scuola-lavoro).

«C’è chi si è addentrato nei corsi pomeridiani con bimbi 0-3 anni e i genitori; chi ha supportato l’équipe Apm con i percorsi dedicati ai bimbi 3-6 anni; chi, ancora, ha affiancato i ragazzi della scuola primaria nei loro percorsi di strumento e di musica d’insieme. Un’importante occasione per entrare nel vivo delle attività, per mettersi in gioco con i bambini, osservare diversi stili didattici ed educativi, far tesoro per il futuro».

Sabato 17 gennaio, la classe 5B ha concluso il suo percorso assistendo e partecipando attivamente ad una lezione per bimbi 0-3 anni, con i loro genitori. «Un’età complessa e meravigliosa, con cui bisogna approcciarsi con delicatezza e grande disponibilità a mettersi in gioco. E tutte le ragazze non si sono risparmiate, riuscendo a regalare alle famiglie un’ora davvero speciale!».

«Questa esperienza è stata molto significativa e mi è piaciuta davvero tanto. Sono contenta di avere avuto questa opportunità perchè mi ha fatto capire ancora di più come la musica abbia un potere enorme nei bambini. Infatti è davvero importante avvicinare i bambini alla musica fin da quando sono piccoli; grazie a questa esperienza ho potuto anche capire che in futuro mi piacerebbe lavorare in questo settore. Sono stati bei momenti di musica, gioco e creatività» ha detto Anna.

A lei ha fatto eco Alissa: «Questi tre anni trascorsi con Manuela, un'ottima professionista, sono stati incredibili. È stata un'occasione per approfondire sul campo vero e proprio dei concetti che prima aveva appreso solo sul libri di scuola. Ho capito che lavorare con i bambini nel mondo della musica è molto complesso, ma allo stesso tempo è molto stimolante. È stata una bellissima esperienza!».