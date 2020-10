Peveragno, la sala delle adunanze è troppo piccola per il distanziamento sociale: primi screzi in vista del consiglio comunale

Prime fiamme tra le due anime del nuovo consiglio comunale di Peveragno - recentemente elette e identificate - , in vista della prima riunione dell'assemblea in programma per giovedì 8 ottobre alle 21 come da tradizione nella sala delle adunanze del palazzo del municipio.

Proprio la sala - e la sua capienza, soprattutto - sono al centro delle polemiche degli ultimi giorni: a causa dello spazio non sufficiente al rispetto delle distanze di sicurezza, la cittadinanza non potrà presenziare per ragioni di sicurezza sanitaria ai lavori del consiglio comunale: saranno ammessi solo i consiglieri e gli eventuali giornalisti (per cui sono stati riservati otto posti). Le attività sarà possibile seguirle in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune oppure tramite proiezione nella sala incontri del "Centro Culturale Ambrosino" di via Vittorio Bersezio (trentacinque posti disponibili).

"Con queste modalità garantiamo la pubblicità dell'evento e nel contempo garantiamo il nostro costante impegno a prevenire i rischi da contagio da COVID 19 per la nostra popolazione" si legge su una nota apparsa proprio sulla pagina Facebook comunale nella mattinata di oggi.

La decisione - pur comprensibile - ha spinto la lista di minoranza "siAMO Peveragno" a chiedere ufficialmente che il sindaco identifichi per il futuro un alternativo locale idoneo che permetta la partecipazione dei cittadini.

- LA GIUNTA

L'assemblea di giovedì prossimo si configurerà anche come la prima riunione ufficiale della nuova Giunta presieduta dal rieletto Paolo Renaudi, che vede tra i membri Vilma Ghigo (confermata vicesindaco), Simone Marchisio, Tiziana Viale e Roberto Rubero (unica new entry).