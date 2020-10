A Valdieri il torrente Gesso fa paura: chiusa la strada per Terme a Tetti Gaina

Aggiornamento sulla situazione in valle Gesso, in particolare a Valdieri, dove il sindaco Giacomo Gaiotti sta seguendo la situazione con gli agenti di Polizia municipale e i tecnici comunali.

Disposta, al momento, la chiusura di tre strade, a rischio in caso di esondazione del torrente Gesso, fortemente ingrossato dalle piogge.

Sono state per ora chiuse la strada per Terme di Valdieri, da Tetti Gaina, oltre agli accessi ai posti di via Marconi in Valdieri, verso Regione Gerb, e della frazione Cialombard.

"Per ora la situazione è sotto controllo - ha commentato il primo cittadino. Ma sarà necessario monitorarla tutta la notte, in particolare nei punti più critici".