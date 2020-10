Abituale ritrovo di pregiudicati: il questore dispone la chiusura del pub di piazza Boves

E' un abituale ritrovo di persone pregiudicate. E così il questore di Cuneo ne ha disposto la chiusura temporanea, da ieri 1° ottobre per 8 giorni.

Ad essere colpito dalla misura l'Irish pub di piazza Boves. L'articolo 100 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dà, infatti, la facoltà al questore di sospendere la licenza a quei locali abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. La presenza deve venire accertata più volte nel tempo come, spiega il questore, accaduto per il pub di Cuneo.

"Gli episodi in cui gli agenti hanno identificato pregiudicati dentro e nella adiacenze del locale sono molteplici. Non basta un singolo episodio. Ieri sera abbiamo deciso di intervenire e applicare la misura. Gli avventori hanno iniziato a protestare e siamo intervenuti con la Volante per consentire al titolare di applicare la misura e chiudere", ha spiegato Ricifari.

La notizia è molto commentata sui social e sono in molti ad obiettare che un titolare di locale non è tenuto a chiedere la fedina penale ai suoi avventori. La replica del questore: "Controlli ce ne sono stati più volte, sempre con l'identificazione dei presenti. Per cui, che quel locale fosse abitualmente frequentato da soggetti pregiudicati, è cosa nota".