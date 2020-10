Continua a piovere a Limone Piemonte: il paese è invaso dall'acqua e in molte zone manca la luce (VIDEO)

Limone Piemonte è invasa dall'acqua e, come se non bastasse, manca la luce in alcune zone del paese, come ci è stato segnalato. In alcune case mancherebbe anche l'acqua corrente.

La situazione è in continuo aggiornamento.

Al lavoro vigili del fuoco, tecnici comunali, agenti della polizia locale, volontari di protezione civile. Numerosi gli smottamenti ed allagamenti. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per soccorrere persone bloccate e per verifiche. I vigili del comando di Torino in questo momento stanno andando a rafforzare il dispositivo di soccorso del comando di Cuneo duramente impegnato. Nucleo sommozzatori, operatori macchine movimento terra e soccorritori fluviali sono in arrivo nelle zone più critiche.

Continua a piovere e sarà una lunga notte.

Poche parole da aggiungere alle immagini che ci stanno inviando alcuni lettori e che condividiamo.

Situazione grave anche a Vernante, da dove ci è stato inviato questo video