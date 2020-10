Fa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno con un passaporto falso: in arresto un 25enne

Lo scorso 30 settembre, a Cuneo, è stato tratto in arresto un uomo di 25 anni, africano, in quanto si era presentato presso l’Ufficio immigrazione della questura per fare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Come documento di identità ha però esibito un passaporto risultato alterato.



Si tratta di un uomo africano, smascherato grazie agli approfonditi controlli che sono stati disposti sui documenti di chi presenta domande all’Ufficio Immigrazione, come ha specificato il dirigente commissario capo Fabio Bertoglio. Controlli che spesso hanno il fine di evitare altri tipi di reati. Per lui l’accusa e di esibizione di documento falso valido per l’espatrio, oltre ad una serie di violazioni in tema di immigrazione.

“I documenti possono essere completamente falsi o riportare dati tecnici non corrispondenti alla persona oppure avere una foto di una persona non corrispondente al nome. E’ risultato che quest’uomo aveva tre identità. Qual è quella giusta?”



La contraffazione dei documenti è materia molto complessa, in quanto, una volta appurata la falsità, bisogna cercare di risalire all’identità della persona, che spesso proviene da Paesi dove non esiste l’anagrafe, dove i nomi vengono trascritti in modo errato o dove si mette solo l’anno ma non la data di nascita. Ecco che ci si muove tra ambasciate, consolati, sportelli per l’immigrazione. Ma è tutt’altro che semplice e possono volerci anni prima di venirne a capo.



Il questore Ricifari: “Quando, soprattutto in caso di reati, leggo i commenti delle persone che ci dicono: perché non li rimandate indietro al loro Paese, vorrei rispondere che il più delle volte non sappiamo qual è, questo Paese. Perché non si riesce a risalire a quello di nascita. In molti Stati è difficile identificare una persona nel modo in cui lo intendiamo noi in Italia e in genere in tutta Europa”.