Pioggia e vento in alta Val Tanaro: vigili del fuoco impegnati nella rimozione di alberi caduti

Vento forte e pioggia scrosciante in tutta la Val Tanaro, dove di ora in ora la situazione è in costante peggioramento e stanno iniaziando le chiamate ai vigili del fuoco, per allagamenti e, al momento, soprattutto per la caduta di alberi.

I vigili del fuoco di Garessio sono già intervenuti sulla SS 28, al km 79, per rimuovere un albero finito parzialmente sulla carreggiata, così come per un altro albero caduto sulla provinciale Garessio-Albenga.

Intervento anche in un'abitazione privata, dove c'era un albero pericolante a ridosso di un cavo dell'alta tensione. I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.