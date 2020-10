Maltempo: a Limone anche i mezzi di Fossano (FOTO)

È da ieri sera, venerdì 2 ottobre, che i volontari dei Vigili del Fuoco di Fossano presidiano il Colle di Tenda.

Nella notte il fiume è esondato scatenando frane e slavine che hanno bloccato i mezzi nei pressi del traforo.



Nella mattinata è stata poi liberata la piazzola per l’atterraggio dell’elisoccorso dal momento che è l’unico mezzo con il quale si può raggiungere il valico con la Francia.



Partiti alle ore 5 di questa mattina, 3 ottobre, i volontari della Protezione Civile di Fossano dapprima hanno assistito i Vigili del Fuoco e l’Enel nella rimozione di un traliccio dell’alta tensione dalla strada, in seguito si sono occupati della biblioteca della medesima città.



Attualmente i volontari fossanesi si trovano in piazza San Sebastiano a Limone dove si stanno occupando, insieme ai colleghi, del parcheggio sotterraneo il quale è completamente allagato. In arrivo, a sostegno delle motopompe, anche un'idrovora di grande dimensioni utilizzata per lo svuotamento dei laghi. Molte ancora le borgate isolate.



In partenza una seconda squadra di volontari dalla città degli Acaja che arriverà sul posto verso le 14.30.