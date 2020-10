I campioni dello sport anche quest'anno a Frabosa Sottana per il Galà della castagna d'oro (FOTO E VIDEO)

Per il terzo anno consecutivo tra gli ospiti sul palco il giornalista Marino Bartoletti che, nella serata di ieri, ha intervistato Marcello Lippi , ex Ct della nazionale.

Impressioni confermate da Marta Bassino che in questo periodo di emergenza sanitaria si è allenata in Europa in attesa della gara del 17 ottobre.

“La serenità in questo sport è tutto” - ha spiegato - “Devi sentirti libero per affrontare al meglio la gara”.

Tre vite in una per Davide Cassani, Ct della nazionale di ciclismo, che prima di tutto è stato un appassionato, poi atleta professionista e telecronista: “La mia passione per il ciclismo è iniziata grazie a mio padre, quando ero bambino. Passare dal pedalare al commentare non è così scontato e feci questa scelta grazie all’amico Marino Bartoletti”.

In corso la premiazione al Galà Palace la premiazione degli ospiti sotto la conduzione di Sandro Fedele con Giovanni Malagò, presidente del CONI.