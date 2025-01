"Guardare con slancio al futuro dell’Ente Fiera": Axel Iberti e la nuova visione per Alba

Con le nuove nomine dell’Ente Fiera di Alba si apre un capitolo importante per una delle istituzioni cardine della promozione del territorio e delle sue eccellenze. A guidare il Consiglio direttivo sarà Axel Iberti, manager di esperienza e profondo conoscitore delle dinamiche culturali e turistiche, affiancato dai consiglieri Giovanni Saglietti e Valeria Pelle, scelti per le loro competenze e la capacità di interpretare le sfide future. L’Ente Fiera di Alba, da anni al centro della valorizzazione della città e dei suoi eventi iconici, come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Vinum, guarda con ambizione al futuro sotto questa nuova guida.

Il neo presidente Axel Iberti ha espresso tutta la sua gratitudine per l’incarico ricevuto e ha delineato, con passione, la sua visione per il mandato.

“Sono onorato e ringrazio il Sindaco Alberto Gatto, ci lega un rapporto di stima che ha radici profonde e che si rinsalda intorno alla visione comune che abbiamo dell’Ente Fiera di Alba, del suo prestigio e del suo potenziale. Accolgo con entusiasmo la fiducia riposta in me dall’amministrazione e non vedo l’ora di mettere tutte le mie conoscenze e competenze a disposizione dell’Ente Fiera e della Città di Alba. Insieme lavoreremo per guardare con slancio al futuro della Fiera del Tartufo e di Vinum, ma non solo: insieme pensiamo a un Ente che sempre di più, in ogni manifestazione, riesca a portare innovazione, condivisione e sostenibilità”, ha dichiarato Iberti.