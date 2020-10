Ghisolfi, l'autunno tv del banchiere riparte lunedì 5 ottobre da La7

Quanto incideranno vecchie e nuove emergenze, nazionali e internazionali – dal maltempo al Covid alle Presidenziali americane – sulla nostra economia reale e sui nostri risparmi?

Problemi, scenari e personaggi saranno “Visti da vicino” nelle analisi e nei commenti di Beppe Ghisolfi, il cui autunno TV sugli schermi italiani riparte da La7 e dal salotto politico-economico di Myrta Merlino, lunedì 5 ottobre all’Aria Che Tira a partire dalle ore 12.

Sono diversi, peraltro, le personalità, a vario titolo protagoniste della scena attuale, in Italia così come nel resto del mondo, che si trovano tratteggiate nel più recente best seller del Banchiere scrittore fossanese, oggi unico rappresentante Italiano nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di Risparmio con sede a Bruxelles e Consigliere nazionale del CNEL.