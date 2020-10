"Spettacolo desolante: un dovere intervenire in fretta": anche Paolo Renaudi tra le autorità in visita nelle valli più colpite dal maltempo

"Oggi in qualità di Presidente dell'Unione Montana Alpi del Mare ho compiuto un sopralluogo in alta Valle Gesso, dove i danni dovuti all'alluvione sono ingentissimi. Erano presenti Giacomo Gaiotti, Sindaco di Valdieri, Gianpietro Pepino, Sindaco di Entracque, l'onorevole Flavio Gastaldi, il Presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano e il Vicepresidente Andrea Bodino. Lo spettacolo è stato desolante: la strada per San Giacomo di Entracque non esiste più ed è crollato il ponte di San Giacomo, la strada delle Terme di Valdieri è inagibile per rischio crolli e il ponte a monte delle Terme è stato abbattuto dalla furia delle acque. In tutta la valle non si contano i danni per dissesti, crolli ed esondazioni".