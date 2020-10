"Vorrei che tutti sapessero quanto è grande il cuore degli artigiani" (FOTO)

“C’è stata una straordinaria cordata di volontariato” - continua Manera - “Gli imprenditori, anche se in ginocchio, hanno trovato la forza di aiutarsi tra loro ed è qualcosa di davvero straordinario in un annata come questa, segnata prima dall'emergenza Covid e ora dall'alluvione".

In paese il livello dell’acqua ha toccato i 5 metri di altezza, al momento i volontari stanno ancora lavorando per liberare le strade dai detriti e dal fango del torrente Casotto; sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuori, arrivati anche da Alessandria. L'assessore regionale Fabio Carosso si è recato a Pamparato nella giornata di ieri per effettuare un sopralluogo, così come il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il consigliere dell'ATL del Cuneese Rocco Pulitanò.