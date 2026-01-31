Domenica 1° febbraio ricorre la 48ª Giornata Nazionale per la Vita

Domenica 1° febbraio è in calendario la 48° Giornata Nazionale per la Vita, un appuntamento che si rinnova dal 1978 per decisione di san Paolo VI.

Il messaggio del 2026 è: «Prima i bambini!» e fa riferimento alle parole di Gesù «Guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli; perché io vi dico che i loro angeli in cielo vedono continuamente la faccia del Padre mio» (Mt 18,10).

Nel messaggio per la Giornata di quest’anno la Conferenza Episcopale Italiana ricorda «La necessità di una maggiore attenzione ai piccoli anche nella nostra società italiana», perché «Quando i bambini non sono amati, con loro vengono scartati anche gli elementi più deboli della comunità, cioè potenzialmente tutti, nel momento in cui si manifestino anche nei soggetti “forti” fragilità o debolezze».

In diverse chiese e santuari saranno poi presenti alcuni volontari per far conoscere le attività dei Centri di aiuto alla vita e vendere alcune primule. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dei Centri di aiuto alla vita diocesani.

«Anche le comunità cristiane – si legge infatti nel messaggio della CEI per la Giornata – devono crescere nella cura dei bambini, non solo proseguendo nell’impegno per estirpare e prevenire l’odiosa pratica degli abusi, ma divenendo “casa accogliente” per loro nelle celebrazioni liturgiche, nelle attenzioni alle varie povertà che li colpiscono, nell’adozione di modalità adeguate alla loro età per l’annuncio della fede e nelle occasioni di vita comunitaria».