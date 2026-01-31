Piazza Castello a La Morra: lavori da 880 mila euro per la sicurezza del versante

Volgono alla conclusione i lavori del sesto lotto di interventi per la messa in sicurezza del versante di Piazza Castello, una zona che nel tempo ha mostrato evidenti criticità dal punto di vista idrogeologico, in particolare in occasione degli eventi alluvionali del 1994, del 2009 e del 2016.

L’opera rientra in un più ampio programma di prevenzione del rischio, con l’obiettivo di tutelare sia Piazza Castello sia la sottostante via San Francesco, da sempre esposta ai fenomeni di dissesto gravitativo. Un intervento strutturale che punta a consolidare il pendio attraverso opere di ingegneria naturalistica e una puntuale regimazione delle acque superficiali, elementi ritenuti decisivi per garantire stabilità nel tempo.

Come spiegato dal sindaco Marialuisa Ascheri, “si tratta di un intervento necessario, progettato per mettere in sicurezza un’area delicata e proteggere l’abitato sottostante, coniugando prevenzione del rischio e attenzione all’ambiente”.

Per consentire la realizzazione delle opere strutturali, nelle fasi iniziali è stato necessario procedere con un taglio selettivo della vegetazione. Molte delle piante rimosse appartenevano a specie infestanti, come ailanto e robinia, che compromettevano la stabilità del versante e impedivano un corretto sviluppo della vegetazione naturale.

Al termine dei lavori di consolidamento è prevista una nuova rivegetazione con specie autoctone, finalizzata a ricostruire una copertura vegetale stabile e coerente con il contesto paesaggistico. “L’impatto visivo attuale è temporaneo – ha sottolineato il sindaco – ma l’intervento è stato studiato per restituire qualità e armonia a tutta l’area”.

Il progetto comprende anche la riqualificazione e l’ampliamento dell’area di San Francesco, con il miglioramento del camminamento esistente e un incremento della sicurezza e della fruibilità per cittadini e visitatori. Il consolidamento della piattaforma consentirà inoltre la realizzazione di nuovi posti auto, migliorando l’accessibilità della zona.

L’intervento è finanziato interamente con fondi pubblici per un importo complessivo di 880 mila euro, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico.