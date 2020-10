Cuneo, nuova udienza nel processo “Tenda bis”

Dopo la recente disastrosa alluvione ormai il cantiere del “Tenda bis” non esiste più, ma intanto procede l’iter della Giustizia nel procedimento a carico di sedici persone, dipendenti o consulenti e supervisori della “Grandi Lavori Fincosit spa”, Anas, “Italconsult spa” e “Galleria di Tenda S.c.a.r.l.”. Sono accusati a vario titolo di reati che vanno dal furto, alla truffa aggravata, dalla frode nelle pubbliche forniture ai falsi ideologici.

Oggi durante la breve udienza davanti al tribunale di Cuneo si è costituita come responsabile civile la Italconsult SpA che, come Anas e Grandi Lavori Fincosit spa, saranno tenuti a risarcire i danni in caso di condanna. Il Comune di Limone Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Repubblica francese si erano già costituiti parti civili.

Fra le accuse mosse agli imputati dal procuratore capo Onelio Dodero e il sostituto Chiara Canepa, l’uso di materiali diversi da quelli previsti, la redazione di falsi stati di avanzamento lavori e l’occultamento di difetti strutturali nella costruzione del tunnel.

Era il 24 maggio 2017 quando con un blitz spettacolare decine di uomini furono impegnati nel sequestro del cantiere del “Tenda bis” a Limone Piemonte. Si era voluto “evitare un disastro” nel lentissimo cantiere che, iniziato nel 2013, procedeva al ritmo di 50 cm al giorno.

Dopo due anni di stop, nel maggio 2019 i lavori erano stati riaffidati alla Edilmaco di Torino.

Il primo testimone dell’accusa, un luogotenente della Guardia di Finanza di Cuneo, sarà ascoltato nell’udienza fissata il 18 gennaio.