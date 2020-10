“Mi ha detto che se non avessi pagato, entro mezz’ora sarebbero arrivati a pignorarmi il negozio”

Si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 6 ottobre l’udienza riguardante un’estorsione perpetrata da D.C.E. nei confronti di una donna titolare di un negozio di alimentari a Roccabruna.

La denuncia presentata dalla parte offesa era stata presa a carico dai Carabinieri di Dronero il 18 gennaio 2018, cioè tre giorni dopo lo svolgimento dei fatti contestati.

“Una mattina, mentre stavo lavorando, ho ricevuto una telefonata da parte di un uomo che mi chiedeva un piccolo aiuto economico per la Polizia di Stato. Si era qualificato come un poliziotto e mi aveva proposto l’acquisto di alcune riviste. Sono stata ingenua ed ho accettato pensando di fare del bene” queste le dichiarazioni che sono state rese in aula il 5 ottobre dalla parte offesa.

La donna dopo aver raccontato che le riviste le venivano consegnate da un corriere e pagate alla consegna, ha precisato di aver emesso anche tre assegni, ognuno avente valore superiore a 100 euro.

“Avevo iniziato a comprendere che c’era qualcosa che non andava perché l’uomo continuava a chiedermi soldi nonostante io rimandassi indietro le riviste che mi venivano consegnate. Qualche giorno dopo ho ricevuto una telefonata da parte sua, in cui mi diceva che se volevo interrompere l’abbonamento dovevo pagare l’ultima rivista. Il 15 gennaio, in tarda mattinata, mi ha chiamata di nuovo, dicendomi di non aver ricevuto il pagamento. Mi ha lasciato il numero Iban del conto corrente su cui avrei dovuto versare 2900 euro come risarcimento, altrimenti mi avrebbe fatto pignorare l’attività da un ufficiale giudiziario che sarebbe arrivato nel giro di mezz'ora se io non avessi pagato. Non l’ho fatto e sono subito andata a sporgere denuncia”.

“Una volta acquisita la documentazione ho accertato che la postepay su cui venivano eseguiti i bonifici era stata attivata il giorno in cui la signora aveva ricevuto la prima telefonata” ha illustrato un maresciallo operante all’epoca dei fatti a Dronero.

L’attività di indagine ha permesso di acquisire i tabulati telefonici del cellulare del negozio della donna: sono state quantificate 15 telefonate dal 15 al 17 gennaio 2018, alcune delle quali intercorse da minacce.

“Le chiamate provenivano sia da Cologno Monzese che da Carate Brianza: l’utenza era intestata ad un ragazzo residente a Milano che si è rivelato essere all’oscuro di tutto” ha concluso un ispettore di Polizia Giudiziaria di Cuneo citato come testimone.

L’udienza è terminata con rinvio al 12 dicembre.