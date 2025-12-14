Domenica 14 dicembre in Granda: una giornata ricca di mercatini, musica e solidarietà

In Granda ci si prepara per un week end all’insegna dei “Mercatini” e agli eventi legati alle prossime festività natalizie.

I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e gli Elfi in moltissime occasioni e le opportunità di trovare tra le bancarelle il regalo giusto sono tantissime.

Non mancano i concerti e le rappresentazioni teatrali e naturalmente le esposizioni di presepi che si possono trovare sul sito https://www.presepiingranda.it/

A Cavallermaggiore ci sarà la Fiera dell’Editoria Piemontese, mentre a Limone Piemonte verrà presentata la stagione invernale 25/26, con numerosi ospiti di prestigio.

Eventi solidali, mostre d’arte e fotografiche, camminate nella natura invernale, le due fiere del Cappone a Morozzo e Moretta, completano le proposte per un week end di svago, sempre con un occhio alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

CONCERTO DI SANTA LUCIA

Domenica 14 dicembre, dalle ore 15 alle ore 16.15, presso la Cattedrale Santa Maria del Bosco, in via Roma, “I Polifonici del Marchesato” in concerto. L’evento è organizzato in occasione delle celebrazioni dedicate a Santa Lucia, dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti (U.I.C.I.). Ingresso libero. Info: www.uicicuneo.it

CUNEO

NATALE SOTTO I PORTICI DI CORSO GIOLITTI

Domenica 14 dicembre, dalle ore 8 alle ore 19, si terrà la nuova edizione di "Natale Sotto i Portici di Corso Giolitti". Saranno presenti mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo. Nel pomeriggio di entrambi i giorni sarà possibile incontrare, sotto i portici, Babbo Natale e gli elfi. Info: 335 66 87 732.

CUNEO

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Domenica 14 dicembre, alle ore 17 sul palco del Teatro Toselli, andrà in scena la commedia in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi. Info: www.eventbrite.it

CUNEO

MUSEI ALL IN

Domenica 14 dicembre, sempre alle 16, presso il Museo Casa Galimberti in piazza Galimberti 6, esperienze inclusive per persone sorde e udenti del progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti”. Una visita guidata, in LIS e in italiano, introdurrà un laboratorio espressivo per entrare in contatto ed esprimere la storia e le storie del patrimonio di alcuni musei cuneesi. Info:

https://www.comune.cuneo.it/vivere-il-comune/eventi/e-lis-ir-in-museo/

CUNEO

CARTOLINE ANIMATE

Domenica 14 dicembre, dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione" è organizzato un laboratorio di cartoni animati per bambini e ragazzi con Elena Valsania. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

TEATRO GIANNI RODARI

Domenica 14 dicembre, alle 17.30 sempre nell’ex chiesa di Santa Chiara, la compagnia Dispari Teatrom porterà in scena “Rodari Road” con uno spettacolo tratto dalle opere di Gianni Rodari. Info: 339 12 77 798.

***

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Domenica 14 dicembre dalle 14.30 alle 17.30, sarà visitabile la Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Info: 0173/215918.

ALBA

LE NOTTI DELLA NATIVITÀ

Domenica 14 dicembre ricco calendario di eventi, proiezioni di luce dinamiche e centro storico in un fiume di musica e sorrisi. Info: https://www.comune.alba.cn.it

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 14 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

Domenica 14 dicembre, alle ore 14.30 in piazza IV Novembre, spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro dal titolo "Attento a quel che desideri a Natale". Ingresso libero. Info: 328 13 65 625.

***

BOVES

BABBO NATALE BOVESANO

Domenica 14 dicembre continua il magico villaggio di Babbo Natale. Durante la giornata tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Apre nel contempo la 20a edizione della Mostra dei Presepi presso l’Auditorium Borelli.

Info: 345 50 32 020.

***

BRA

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 14 dicembre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, presso il Museo Civico di Storia naturale “Craveri”, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", con l'esposizione degli scatti vincitori del Concorso fotografico ANP 2025. Info: https://www.museidibra.it/

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 14 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

BRA

PRESEPIANDO

Nel week end esposizione di presepi presso i Giardini della Rocca a Bra. Tutti possono portare i loro presepi per celebrare insieme i valori di creatività, comunità e solidarietà. Info: 335 56 02 228.

***

BUSCA

MERCATINI DI NATALE

Domenica 14 dicembre torna l'appuntamento con i Mercatini di Natale nelle vie del centro storico, tra i banchetti dei negozi locali e i punti ristoro. Info: https://fondazionebertoni.it/2025/10/13/natale-2025-busca/

BUSCA

SBAM!

Domenica 14 dicembre, la mostra SBAM! sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. Saranno disponibili, su prenotazione, visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso nei seguenti orari 11, 15, 16 e 17, per accompagnare il pubblico alla scoperta degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte contemporanea. Info: https://sbampopart.it/

***

CASTELLAR - SALUZZO

MERCATINI NATALIZI

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 9, la suggestiva cornice di Castellar a Saluzzo ospita i tradizionali mercatini natalizi con caldarroste e cioccolata calda, la bellezza del castello e i prodotti del territorio. Alle ore 12.30, 14.30 e 16: Laboratorio sugli animali del bosco e racconto di alcune fiabe tratte dal libro “La volpe furbetta”, a cura di Francesco Bossa. Alle ore 18 grande spettacolo pirotecnico. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

CAVALLERMAGGIORE

FIERA DELL’EDITORIA PIEMONTESE

Domenica 14 dicembre torna la Fiera dell’Editoria Piemontese, con un calendario ricco di appuntamenti: incontri e discussioni con autori, editori e lettori, presentazioni di libri, ma anche letture animate e laboratori per bambini. Info: https://www.cavaeventi.it/

***

CHIUSA PESIO

PRESEPI ALLA FINESTRA

Domenica 14 dicembre sarà possibile ammirare la magica atmosfera del Natale con i Presepi alla finestra nel "Ruset" (Recinto), centro storico di Chiusa di Pesio. Info: 0171/734990.

***

DEMONTE

MERCATINI DI NATALE

Domenica 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17 presso il Parco Borelli di Demonte, tornano i caratteristici "Mercatini di Natale". Info: https://www.comune.demonte.cn.it/

***

DRONERO

JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA

Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Ingresso libero. Info: https://www.museomalle.org/

***

FOSSANO

VOXES - VOCAL CHRISTMAS

Domenica 14 dicembre alle ore 17, presso Palazzo Burgos si esibiranno i "VoXes - Vocal Christmas", ensemble vocale a cappella a tema natalizio con brani da 4 a 8 voci, spaziando dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione contemporanea. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO

FOSSANO BRICKS

Domenica 14 dicembre, il Castello dei Principi d'Acaia e l'ex chiesa del Salice Vecchio ospitano la seconda edizione di Fossano Bricks: esposizione itinerante di opere create con i più celebri mattoncini da costruzione. Orari: sabato dalle 14.30 alle 19. Domenica dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Info: https://alterlegocuneo.it/

***

GENOLA

CIANTUR ED VUDIER

Domenica 14 dicembre, alle ore 18, presso la chiesa di San Michele, si esibirà il coro di Valdieri “Ciantur d’Vudier” con canti sacri e profani della tradizione natalizia.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Domenica 14 dicembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/

***

MANGO

PRESEPE DI LUCI

Nel week end e per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/

***

MANTA

NATALE DI LUCE

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, in piazza del Popolo comincia “Natale di luce” con accensione grande albero, zampognari e alle 18.30 spettacolo pirotecnico e rinfresco con panettone, vin brulè, cioccolata calda e pandoro.

***

MARMORA - BORGATA VERNETTI

MERCATINI

Domenica 14 dicembre tornano i mercatini di Natale nella borgata montana di Vernetti, a Marmora, in Valle Maira, con banchetti di deliziosi prodotti enogastronomici, opere di artigianato e piccole esibizioni musicali itineranti. Ingresso libero. Info: 0171/998113 (Comune di Marmora)

***

MONDOVÌ

Domenica 14 dicembre, dalle 11.30, avrà luogo la 5a edizione della “Babbo Bikers”, una manifestazione all'insegna della beneficenza. La manifestazione inizierà con il ritrovo di tutti i mezzi (moto, auto americane e d'epoca, maggiolini) nel parcheggio del centro commerciale Mondovicino alle ore 11, con partenza alle 11.30 alla volta dell'ospedale Regina Montis Regalis, con varie attrazioni quali: supereroi acrobatici, falconeria, una mongolfiera che farà fare voli vincolati ai bambini, animazione per bambini. Saranno presenti, inoltre, street food e bevande. Tutte le donazioni ricevute e i giocattoli saranno donati al reparto pediatria. Info: 347 32 01 660 - iatmondovi@visitcuneese.it

NATALE DA FIABA

Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 19, le vie del centro storico di Breo ospiteranno uno speciale Mercatino di Natale con artigianato, oggettistica creativa, regalistica, giochi, vintage e prodotti tipici.

Domenica 14 dicembre alle ore 16.30 in piazza Ellero l’Ohana Dream Show, spettacolo gratuito con musiche disneyane e natalizie, luci e atmosfere da fiaba.

I GRANT YOU REFUGE

Domenica 14 dicembre, alle ore 18, presso il monastero di San Biagio, si terrà l’evento conclusivo della mostra fotografica “I grant you refuge” con “Flotilla di mare e di terra” e intervento di Abderrahmane Amajou.

HEART OF GAZA

Sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 15 alle 18 è ancora visitabile presso il Palazzo di Città la mostra itinerante di opere d’arte create da bambini dai 3 ai 17 anni che vivono o vivevano a Gaza. Info: 334 79 59 307.

***

MONTÁ

UNA MONTAGNA DI MAGIA

Domenica 14 dicembre si terrà l'evento “Una montagna di magia”. Mercatini di Natale, giochi per bimbi, polenta salsiccia, balli occitani e naturalmente...Babbo Natale. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/

***

MONTEROSSO GRANA - FRISE

A CACCIA DI STELLE E DI SOLE

Sabato 13 dicembre alle ore 21 e domenica 14 dicembre alle ore 10.30, a Monterosso Grana, presso la ex scuola di Frise, è in programma una due giorni di osservazione astronomica a cura dell’associazione Astrofili Bisalta Aps. Info: 349 50 11 080 - 338 62 41 720.

***

MORETTA

FIERA DEL CAPPONE DI MORETTA

Sabato 13 e domenica 14 dicembre ritorna uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione contadina e della gastronomia piemontese con la 464ª Edizione della “Fiera del Cappone di Moretta”. Una celebrazione della qualità agroalimentare locale che mette al centro il cappone, simbolo della cucina invernale e ingrediente immancabile nelle tavole delle feste. Info: https://www.comune.moretta.cn.it/

***

MOROZZO

ANTICA FIERA DEL CAPPONE

Domenica 14 dicembre, con inaugurazione alle ore 10, avrà inizio l’80a edizione dell”Antica Fiera del cappone” in piazza Carlo Barbero. Premiazioni dei migliori capponi, pranzo “A tavola con il cappone”, esibizione degli sbandieratori di Cherasco e tanti altri eventi per tutta la giornata. Info: www.capponedimorozzo.it

MOROZZO

BIENNALE DI PITTURA

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, nelle Scuderie del Castello di Morozzo, avverrà la premiazione del concorso Biennale di Pittura estemporanea. Insieme all'inaugurazione della Mostra dei dipinti in concorso e fuori concorso, verrà inaugurata anche “I pittori della Fiera del Cappone”. Info : 389 26 62 093.

***

NOVELLO

FESTA DI SANTA LUCIA

Sabato 13 dicembre dalle 19.30 Gran Bollito e serata liscio. Domenica 14 dicembre si svolgerà la Fiera di Santa Lucia e per tutta la giornata mercatino di artigianato e prodotti tipici, spettacoli, concerto di Santa Lucia, accensione dell'Albero di Natale e tanto altro...

***

OSTANA

MERCATINI DI NATALE VISO A VISO

Domenica 14 dicembre, a Lou Pourtoun di Sant'Antonio di Ostana, ci saranno i Mercatini di Natale Viso a Viso! Occasione per scoprire le eccellenze artigianali e gastronomiche del Territorio di Terres Monviso. Info: https://www.visoaviso.it/

***

PAESANA - PIAN CROESIO

PRESEPE VIVENTE

Sabato 13 dicembre, presso la borgata di Pian Croesio di Paesana, il Rifugio Pian Munè organizza una serata magica e indimenticabile con il suggestivo Presepe vivente raggiungibile solo a piedi. Si raccomanda l'utilizzo di attrezzatura idonea. Info: https://www.pianmune.it/

***

PEVERAGNO

CONCERTO DI NATALE

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, presso il centro polifunzionale “A la Sousta” tradizionale concerto di Natale eseguito dalla banda musicale di Peveragno con tanti giovani musicisti.

***

PIANFEI

CRUSÀ RUN

Sabato 13 dicembre, con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele alle ore 14, si terrà la 2ª Crusà Run, una corsa non competitiva aperta a tutti, organizzata nell’ambito degli eventi natalizi del paese. Il percorso è di circa 6 km, alle 16 inizierà la corsa. Pacco gara per tutti e AperiNatale. Info: 338 48 18 837.

***

PIASCO

GOSPEL CHOIR

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, presso la sala Polivalente Cinema di Piasco, andrà in scena il concerto XmasLive. Il Rejoicing Gospel Choir porterà sul palco del teatro tutta la magia e l’intensità del Natale in chiave gospel. Info: https://www.piasco.net/natale

***

PIOBESI D’ALBA

MERCATINI DI NATALE

Sabato 13 dicembre, in Piazza San Pietro, dalle 10 alle 17, ci sarà il mercatino con prodotti tipici e artigianato. E per i più piccoli Babbo Natale con la sua carrozza! Durante il pomeriggio, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, panettone offerti dalle Associazioni.

***

RACCONIGI

PRESEPE MECCANICO

Domenica 14 dicembre presso la Chiesa del Gesù, visitabile l'esposizione del Presepe Tradizionale Meccanico di Racconigi, uno degli allestimenti più suggestivi del territorio con ambientazioni sempre più curate nei minimi particolari e la presenza di statue di varie tipologie, provenienza e periodi storici. Ingresso libero. Info: https://www.presepiingranda.it/

RACCONIGI

ROYAL COMMUNITY TOUR

Sabato 13 dicembre, in occasione della Fiera di Santa Lucia, avrà luogo “Racconigi in Tavola”, proposta culturale di scoperta del territorio attraverso la narrazione degli ambassador locali. Ritrovo presso Ufficio Turistico di Racconigi - Palazzo Comunale, Piazza Carlo Alberto I (davanti al Castello Reale) alle ore 14.30. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

ROCCAFORTE MONDOVI'

L'associazione Culturale Artüsìn APS organizza domenica 14 dicembre al palaterme di Lurisia Via delle Terme 1 - 12088 CN, in occasione dei 25 dalla fondazione: alle 16 proiezione di video a ricordo, alle 17 esibizione di gruppi folkloristici La Tèto Aut, Balerin del Bal Veij, La Meiro e la Danço e alle 21 balli con musica dal vivo con Simonetta Baudino, Roberto Fresia, Luca Pellegrino.

Ingresso gratuito.

***

RITTANA

BABBATA IN DOWNHILL

Sabato 13 dicembre, con ritrovo alle ore 13, al Bike Park Tajaré per discese in bici dai vari tracciati, in abbigliamento natalizio. Evento gratuito pedalato senza prenotazione, possibilità di prenotare un aperitivo a fine discese. Info: 328 20 32 182 - https://tajare.it/

***

SALUZZO

BIBBIDI BOBBIDI BOO

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, presso il Pala CRS di Saluzzo, concerto de I Polifonici del Marchesato e I Musici del Marchesato intitolato "Bibbidi Bobbidi Boo!". Info: www.suonidalmonviso.it

SALUZZO

SIOR TODERO BRONTOLON

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Sior Todero Brontolon" di Carlo Goldoni. Regia di Ugo Rizzato. Info: https://www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it/

***

SAMPEYRE

NATALE A SAMPEYRE

Sabato 13 dicembre, alle ore 15 "Operazione Grinch: caccia al tesoro, merenda e inaugurazione pattinaggio su ghiaccio in piazza. Alle ore 16, a Lu Cunvent di Rore, "Tradizioni, strumenti e suoni dalle Alpi Orobiche". Ingresso libero. Info: https://www.comune.sampeyre.cn.it/

***

SANTO STEFANO BELBO

LA FIABA DI NATALE

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 18, l’ala coperta comunale diventerà un vero e proprio villaggio di Natale, dove sarà possibile vivere tutta la magia del periodo più atteso dell’anno. Info: https://www.comune.santostefanobelbo.cn.it/

***

SAVIGLIANO

INCANTEVOLE NATALE

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 19, l'Ala Polifunzionale di piazza del Popolo ospita una due-giorni di eventi, laboratori, intrattenimento, shopping e solidarietà: torna “Incantevole Natale”, manifestazione giunta alla settima edizione. I laboratori sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Info: https://www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/incantevole-natale/

SAVIGLIANO

50 ANNI AMICI DELLA MUSICA

Sabato 13 dicembre alle ore 18, presso Palazzo Taffini, concerto per il cinquantennio dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano. Sul palco Orchestra Bruni di Cuneo, Coro Vox Armonica di Savigliano, flauto ed arpa. Info: https://www.amicimusicasavigliano.org/

SAVIGLIANO

CONCERTO NATALIZIO

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Andrea, si terrà il concerto natalizio con la corale MusicaNova di Savigliano e il coro polifonico di Boves. Ingresso libero.

SAVIGLIANO

VIRTUOSISMI E SERENATE

Domenica 14 dicembre alle ore 21, presso la sala Crosà Neira a Savigliano, concerto “Virtuosismi e Serenate” con Y.M. String Orchestra – direzione artistica Paolo Dodaj. Musiche tratte dal concerto per contrabbasso di Bottesini e la Serenata per Archi di Cajkovkij, con la partecipazione di Levi Andreassen al contrabbasso. Info: https://visitsavigliano.it/

***

VALDIERI - SAN LORENZO

FESTA DI NATALE

Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 19 presso la frazione di San Lorenzo appuntamento con la consueta "Festa di Natale" organizzata dal locale circolo Acli. La presenza di Babbo Natale intratterrà i più piccoli con tanti dolcetti. Evento libero e gratuito. Info: 347 696 6231.

***

VICOFORTE

UOMINI E TORTE

Sabato 13 dicembre. presso la Confraternita dei Battuti, presentazione-spettacolo del libro di Bettina del Bosco "Uomini e torte". Info: 320 49 48 116.

***

VILLAFALLETTO

MUSICHE NATALIZIE

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, presso il Salone Tavio Cosio, “Aspettando il Natale”, con la grande musica degli allievi delle classi di chitarra e canto e con il, quartetto Furbrass. Finale con cioccolata calda e panettone offerti dal Gruppo Alpini.

