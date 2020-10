Associazione Amici dei mici “aiutiamo questo giovane micio a trovare casa"

Scrive l’ Associazione di volontariato Amici dei mici di Savigliano: “questa è la tristissima storia di un giovane micio che abbiamo ricoverato ad inizio settembre. I problemi di saluti sono stati risolti, è stato anche castrato e testato, fiv positivo. – spiega la presidente Enrica Piano - La fiv è pur sempre da temere ma non è pericolosa come la Felv. In caso di grande consapevolezza è possibile, con i dovuti accorgimenti, la convivenza con i negativi".

Il micio è da un mese in una gabbia dai Veterinari Fraire- Rachetta che l'associazione ringrazia per la pazienza e per le cure prestate.

"Lo aiutiamo a trovare adozione? Avrà anche diritto lui, poverino, a vedere cosa c'è al di là delle sbarre. Condividiamo per lui, grazie"

Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato Enrica 335 230595 #companionanimalforlife #gatto. Adottabile solamente in parte del Piemonte con pre e post affido.