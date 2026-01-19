 / Datameteo

Ultime ore di maltempo: da domani torna il sole, ma solo per qualche giorno

Nel prossimo weekend sono infatti previste piogge e nevicate fino a bassa quota

Il maltempo di questi giorni è destinato ad esaurirsi oggi, lasciando spazio a giornate più serene ma con temperature più rigide di notte. Possibile nuova fase piovosa nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 19 gennaio

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate sulle Alpi occidentali e meridionali che scenderanno fino ai fondovalle nel corso della giornata, ma nello stesso tempo tenderanno ad esaurirsi almeno sui settori alpini occidentali. Ancora qualche pioggia su pianura del cuneese che potrebbe trasformarsi in neve in serata ma senza accumuli di rilievo.

Temperature stazionarie o in calo per l'ingresso di aria più fredda da est. Massime tra 4 e 7 °C su pianure, fino 10/11 °C su coste. 

Venti deboli nord orientali in attenuazione sulle pianure, moderati o forti settentrionali su Liguria di ponente, moderati nord orientali su Appennino orientale. 

Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio

Residue nevicate fino a bassa quota nella notte su cuneese, miglioramento generale a partire dalla mattina da est con ampi spazi di sereno, che dureranno almeno fino a giovedì.

Temperature sotto la media del periodo, anche se il sole aiuterà a mantenere le massime stazionarie o in lieve aumento fino 7/8 °C, mentre di notte ci saranno temperature a tratti sotto lo 0 con brinate o gelate.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, ancora moderati o localmente forti settentrionali su Liguria centro-occidentale.

Tendenza fine settimana

Nuova fase di peggioramento in vista, con perturbazioni rapide e con possibile neve a bassa quota tra venerdì e sabato, ma ancora da inquadrare correttamente.

Previsioni stagionali

