Padre e figlio gestivano un'armeria clandestina in casa: la Polizia di Cuneo sequestra armi per 90mila euro

La classica richiesta di rinnovo del porto d'armi in Questura a Cuneo. Scattano delle verifiche, piuttosto abituali, e risulta che l'uomo, un pensionato, nel 2017 aveva "movimentato" - ossia venduto o acquistato - ben 88 armi. Altre 67 nel 2018, 53 nel 2019 e "solo" 12 in questo 2020.

Numeri che hanno destato allarme e che hanno fatto scattare la perquisizione in casa.

L'uomo, assieme al figlio, anche lui in possesso di regolare licenza, avevano una stanza allarmata dentro alla quale erano custodite 220 armi. Quasi tutti fucili, per lo più da caccia e alcuni da collezione, e sette pistole (il massimo consentito è tre, mentre per i fucili non c'è limite).

I due gestivano l'attività come un'armeria, senza averne titolo. Vendevano e compravano armi, anche su siti specializzati o su altri canali, come Subito.it, oltre ad occuparsi di riparazioni, tutto in quel locale, dove ogni pezzo era catalogato in maniera perfetta. Poi munizioni, oltre 700, ottiche da applicare alle armi.

Un'attività imprenditoriale valutata in circa 80/90mila euro, senza alcuna licenza e in nero. Le armerie devono sottostare a rigide prescrizioni e controlli. I due gestivano un'attività che, probabilmente nata come passione, nel tempo è sfuggita di mano, diventando una vera e propria impresa, ma del tutto clandestina.

Le armi, tutte regolari, sono state sequestrate. Erano così numerose da riempire un furgone e il bagagliaio di un'autovettura.