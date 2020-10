FLC CGIL Cuneo: "Con l'aumento dei casi positivi da Covid-19, necessario un protocollo con degli “stop and go” nelle scuole"

Considerato l’incremento dei dati complessivi nazionali e l’aumento dei casi nelle scuole della provincia, la FLC CGIL Cuneo ribadisce l’importanza di una fattiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche per attuare misure di prevenzione per limitare la circolazione del Covid-19.

Considerati il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, secondo l'associazione sindacale è necessario concordare un protocollo organizzativo che possa prevedere anche degli “stop and go” nelle scuole.

"Alla FLC CGIL - scrivono in una nota stampa - pare assolutamente preferibile procedere con dei brevi periodi di chiusura, da dedicare alla igienizzazione e sanificazione preventiva dei locali, piuttosto che insistere sulla costante apertura degli stessi, con il concreto rischio di incorrere in nuovi e più gravi disagi per il Personale e la Comunità scolastica in generale.

In simili casi, ovviamente da scongiurare, i tempi necessari per la riapertura degli Istituti in piena sicurezza risulterebbero dilatati e si otterrebbero ricadute certamente negative sulla sull’erogazione del servizio ai Cittadini. Grazie alla collaborazione di alcuni Dirigenti nella provincia, nello specifico del Liceo “Da Vinci” di Alba e del “Velso Mucci” di Bra, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici scolastici, si stanno approntando misure di momentanea chiusura dei locali e corrispondente sanificazione degli stessi.

Questo, ovviamente, soddisfa la nostra Associazione, non certamente perché le due Istituzioni citate siano considerate da noi alla stregua di attivi focolai del virus, ma perché, sempre a nostro avviso, gli ambianti educativi in generale, più degli altri, devono sapere assolvere al ruolo di fornire il buon esempio alla società nel suo complesso, contribuendo a diffondere l’adozione di buone prassi".

La FLC CGIL appoggia dunque le scelte dei due istituti scolastici e ritiene il metodo adottato il migliore per fare fronte ai nuovi contagi.

"E’ sicuramente vero che non bisogna creare allarmismi, ma è altrettanto ragionevole ritenere che la comunità educante debba essere messa nelle condizioni di non sperimentare controproducenti ansie, specie in una stagione tanto delicata come quella attuale.

Tutti gli atti messi in campo per la tutela della salute nelle Istituzioni scolastiche non devono essere letti come una situazione ingestibile e di alto rischio, ma come, da parte del sistema scuola, di una forte attenzione che l’Amministrazione nutre verso il personale, gli studenti e le famiglie".

"La FLC CGIL Cuneo non può che ringraziare i Dirigenti delle scuole che hanno fin da subito manifestato attenzione e interesse nei confronti dell’iniziativa “Chiudere un giorno per evitare la chiusura totale”.

Ci riferiamo, in particolar modo, al Dirigente del Liceo “Da Vinci” di Alba che, in via precauzionale, ha chiuso per una settimana al fine di agevolare la sanificazione dei locali, al Dirigente dell’Istituto Professionale “Velso Mucci” di Bra che intende procedere ad una chiusura di almeno due giorni, con rientro del Personale successivo all’avvenuta sanificazione ad opera di ditta specializza, realizzata in tempo utile per la cena inaugurale del rinnovato Ristorante didattico alla quale spero di poter essere gradito ospite, la Dirigente del Istituto Tecnico Agrario Umberto I° - Scuola Enologica di Alba- con la quale stiamo attentamente monitorando la situazione della sede staccata di Verzuolo, la dirigente dell’ IIS Giolitti Belisario - Istituto alberghiero di Mondovì- con la quale stiamo monitorando alcune situazioni ancora non critiche.

La loro attenzione, il loro scrupolo ed il loro impegno servano da esempio e possano rappresentare utile modello operativo per quanti successivamente potranno trovarsi in questa situazione. Si evidenzia in oltre l’instancabile impegno profuso dal Dirigente dell’UST Cuneo, da molti sindaci dei comuni della provincia e il tenace lavoro di tutto il personale delle ASL.

La FLC CGIL Cuneo si rende fin d’ora disponibile verso tutte le Istituzioni scolastiche, al fine di condividere problematiche e soluzioni rispetto ai singoli casi."