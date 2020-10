Un settembre ricco di eventi al Rotary Club di Alba

Gli usuali incontri del martedì del Rotary Club di Alba hanno visto un nutrito programma di conferenze, di attività e una visita sul territorio per conoscere meglio i nostri beni culturali, come il Santuario di Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba, meta della riunione dell’8 settembre 2020. I partecipanti sono stati guidati alla scoperta di un vero e proprio “giardino dell’anima” dal socio Carlo Rista, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri di san Michele del Roero, mentre le caratteristiche storico artistiche del Santuario, mausoleo dei Roero, sono state presentate dalla competente guida, Cristina Quaranta, nei suoi dettagli storico artistici. La conviviale ha visto poi la gradita partecipazione del sindaco Carla Bonino.

Domenica 13 settembre 2020 è stata corsa la tradizionale camminata non competitiva in ricordo del dottor Salvino Camera, membro del Rotary di Alba, per sostenere l’Ospedale di Wamba, organizzata impeccabilmente dai nostri soci Roberto Reggio e Marta Giovannini, nella stupenda cornice paesistica delle vigne di Verduno. Il Memorial Salvino Camera è stata una giornata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà, molto partecipata e allietata dalle favorevoli condizioni atmosferiche. La signora Paola Vigna ha ricordato la dedizione del marito a favore dell’Ospedale di Wamba, un villaggio del Kenya; l’impegno di Salvino Camera e del Rotary, a sette anni dalla scomparsa di Salvino, continua con il sostegno con borse di studio agli studenti della scuola di Infermieri. Martedì 15 settembre 2020, durante la conviviale presso la Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati a “La nuova normalità”, che mirano a presentare le attività dei nuovi soci e a illustrare le sfide a cui sono andate incontro le varie professioni, il dottor Paolo Fortuna, Direttore della filiale di Alba della Banca Passadore, ha messo in luce con competenza e chiarezza “Il ruolo della banca nel contesto della nuova normalità”, sottolineando i cambiamenti nei servizi finanziari e creditizi seguiti alla pandemia e le strategie messe in atto per contrastarne gli effetti. http://www.rotaryalba.org/paolo-fortuna-per-il-ciclo-la-nuova-normalita/

Durante la serata Ico Turra e Cesare Girello hanno ricordato con affetto e commozione il socio Paolo Stacchini, deceduto all’età di ottant’anni lunedì; un grande rotariano ed un esempio per sensibilità e spirito di servizio. http://www.rotaryalba.org/ricordo-di-paolo-stacchini/

Martedì 22 settembre 2020, durante la conviviale presso la Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati a “La nuova normalità”, il magistrale intervento del socio Ing. Massimo Donotti, Consulente di Direzione per la strategia aziendale ha affrontato il tema “Come le aziende industriali del nostro territorio stanno affrontando questa sfida? Hanno gli strumenti adeguati?”, con una relazione densa di contenuti e di materiali su cui riflettere. http://www.rotaryalba.org/massimo-donotti-per-il-ciclo-la-nuova-normalita/

La serata è stata l’occasione per consegnare al prof. Roberto Buongarzone, dirigente scolastico dell'istituto superiore "G. Govone"" (Liceo classico e artistico) le visiere da utilizzare durante le lezioni di laboratorio, per l'emergenza sanitaria del Covid. Il Rotary di Alba è da sempre vicino alle scuole e si impegna anche in questa occasione a fornire strumenti e sussidi per la didattica. Il lunedì successivo, il 28 settembre, il Presidente Enrico Strada e la socia Viviana Frediani hanno fornito dieci visiere al dirigente dell’Istituto comprensivo del centro storico di Alba, prof. Damiano Lupo, da utilizzare nella scuola dell’infanzia, mentre il socio Roberto Reggio ne ha consegnate 20 alla dott.ssa Wilma Proglio, dirigente dell’Istituto comprensivo Moretta di Alba Martedì 29 settembre, alle ore 18, nella Sala Convegni della Banca d’Alba, via Cavour 4, si è tenuto il primo incontro del ciclo autunnale di “Pronti ad agire. Insieme possiamo” organizzato dal Rotary Club di Alba. La prima conferenza,

“L’autismo non è un errore di sistema, è un diverso sistema operativo”, moderata dalla dottoressa Irene Strada, Psicoterapeuta dell'equipe che si occupa dell'autismo per adulti in ambulatori degli ospedali di Milano, ha visto la brillante e coinvolgente relazione del dottor Alberto Balestrazzi, CEO di Auticon Italia e la partecipazione del dottor Alessandro Camilleri, Direttore Sviluppo, Formazione e Organizzazione del Gruppo Hera di Bologna. Alberto Balestrazzi ha affrontato il tema dell’autismo dal punto di vista di una azienda che vede le persone che appartengono a questo spettro come una grande risorsa, in quanto dotate di una eccezionale capacità di concentrazione ed in grado di eseguire facilmente compiti considerati dalla maggior parte delle persone gravosi e ripetitivi. Gli autistici ad alto funzionamento sono spesso laureati con ottimi voti, hanno capacità eccezionali, ma spesso non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro perché privi di abilità sociale e di relazione.

Il dottor Balestrazzi ha spiegato la filosofia di Auticon che assume prevalentemente personale autistico e, con l’assistenza di psicologi, colloca come consulenti tecnici in grado di risolvere brillantemente problemi complessi. Alessandro Camilleri del Gruppo Hera, la maggiore multiutility italiana nel settore ambientale, nell'idrico, nel gas e nell'energia, ha ricordato la politica di inclusione del gruppo e il contributo essenziale fornito dai consulenti dell’Auticon nell’elaborazione di software di ottimizzazione del lavoro.

La conferenza è stata trasmessa in streaming sul canale You tube del Rotary Club di Alba, dove a breve sarà disponibile la registrazione.

Il prossimo incontro, martedì 13 ottobre 2020 sempre alle ore 18 presso la Sala Convegni della Banca d'Alba, vedrà la presentazione de "Il lavoro e il valore all'epoca dei robot" con Dunia Astrologo, Andrea Surbone e Pietro Terna; sarà possibile seguire l'incontro via streaming sul canale Youtube del Rotary Club di Alba.

