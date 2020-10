Dronero, Roccabruna e Villa San Costanzo: tutto è pronto per la campagna vaccinale antinfluenzale

I Comuni di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile si sono attivati per la Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2020 riservata alle persone over65 ed a quanti per condizioni di rischio ne hanno diritto.

Si inizierà il 2 novembre e soltanto le persone prenotate potranno accedere al servizio. Occorre pertanto, obbligatoriamente contattare il medico di famiglia, che fornirà le informazioni necessarie e fisserà l’appuntamento per la vaccinazione.

Ad aderire alla Campagna Vaccinale Antiinfluenzale 2020 sono stati 7 medici di base del territorio.

Per il Comune di Dronero hanno aderito il Dott. Luca Fissore, la Dott.ssa Paola Ferro, il Dott. Gianni Gerbino la Dott.ssa Isabel Resta e la Dott.ssa Antonella Valeriani. Il servizio si svolgerà presso la Palastra Baretti, dove sono state create tre postazioni in assoluta sicurezza.

Ad offrire il servizio per il Comune di Roccabruna, invece, la Dott.ssa Elisabetta Bertini nelle giornate del 7 e del 14 novembre. La sede è in via di definizione da parte della Protezione Civile e sarà al più presto comunicata direttamente dalla Dottoressa alle persone interessate.

Infine, per il Comune di Villar San Costanzo ha aderito il Dott. Giovanni Manera che svolgerà, il 21 ed il 28 novembre, la vaccinazione presso l’atrio della Sala Polivalente.