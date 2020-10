Roburent, annullate le castagnate 2020

Il comune di Roburent si vede costretto ad annullare le castagnate previste per le prossime domeniche di ottobre.

"Con rammarico comunico che siamo stati costretti ad annullare le castagnate in programma a San Giacomo per i giorni del 18 e 25 ottobre" - spiga il sindaco Giulia Negri - "Sentite la Prefettura e la Questura siamo giunti all’amara conclusione che le disposizioni ulteriormente restrittive degli ultimi DPCM non ci consentono di organizzare l’evento con la sicurezza richiesta e dovuta a tutti i partecipanti. Le attività di somministrazione presenti in paese garantiranno comunque ai visitatori, nel rispetto delle normative, la degustazione gratuita della castagna nelle sue varie espressioni culinarie. Rispettiamo tutti le prescrizioni vigenti per uscire nel più breve tempo possibile da questo brutto periodo".