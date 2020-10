L'ultimo libro di Mario Adinolfi: presentazione e rinfresco presso il ristorante Picchio Rosso a Centallo

"Sono orgoglioso di poter ospitare nel mio Comune un evento cosi significativo".

Queste le parole del vicesindaco di Centallo, Antonio Panero, a commento della notizia della presentazione dell'ultimo libro di Mario Adinolfi, giornalista, scrittore e Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, in programma venerdì 23 ottobre 2020, alle 20.45, al ristorante Picchio Rosso.

"C'è una fascia che chiamo di 'ultimi alla moda' che trovano un ascolto immediato" - dice Mario Adinolfi - "Poi c'è un'altra fascia, quella dell'impresa familiare, della famiglia stessa, degli anziani, del ceto medio produttivo, che vive una situazione di estrema fatica e sofferenza, rispetto a cui però l'ascolto è meno caldo e meno incidente. Larga parte dei commercianti e piccole imprese familiari sono costretti alla fame, non solo per i mancati provvedimenti da parte delle istituzioni, ma più in generale per una miopia assoluta".