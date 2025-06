Busca e Dronero, torna la rassegna estiva "Sì di Venere"

Torna anche quest’anno l’attesa rassegna estiva “Sì di Venere” che si tiene nella piazza Rossa del Comune di Busca (CN) e sotto l’Ala del Teatro Iris del Comune di Dronero (CN). A partire dal 4 luglio si avvicenderanno cinque compagnie per il divertimento di grandi e piccini nei consueti cinque venerdì di luglio.

Sì di Venere 2025 dodicesima edizione, si presenta anche quest’anno con un parterre di artisti di strada di tutto rispetto, con la presenza di nomi di rilievo nazionale e di caratura internazionale.

Nata a Busca, con il sostegno dell’amministrazione comunale, dodici anni fa, la rassegna ha ottenuto fin da subito un ottimo riscontro di pubblico di tutte le età ed è ormai un appuntamento immancabile e piacevole dei venerdì sera di luglio, nella splendida Piazza della Rossa, sempre gremita di spettatori, molti dei quali arrivano ben prima dell’inizio degli spettacoli per assicurarsi un posto nelle prime file. Un pubblico mai passivo, ma sempre coinvolto, grazie agli artisti, in un continuo scambio reciproco fatto di sorpresa e divertimento.

Quattro anni fa, al Comune di Busca si è unito anche quello di Dronero, con spettacoli all’aperto sotto l’ala del Teatro Iris. E così sarà anche quest’anno: ancora una volta, in un’ottica di sinergia e azione culturale condivisa, i Comuni di Busca e di Dronero fanno rete, come già avviene da tempo per la fortunata stagione invernale da noi curata presso i rispettivi Teatri Civici. Questo non può che portare benefici a entrambi i territori, e crediamo sia la strada da seguire il più possibile, non solo in ambito culturale.

Inizio venerdì 4 luglio con il Mago J, irresistibile ed esilarante, con il suo “Accidenti Mago J", spettacolo che ha superato le 1500 repliche.

Venerdì 11 luglio avremo Claudio e Consuelo, coppia nell’arte e nella vita, con il loro nuovo spettacolo “Fiabirilli”: giocoleria, comicità, complicità e tanto divertimento.

Venerdì 18 luglio sarà la volta di Pass Pass Clown, che ci presenta "Clowndestino", l’arte del clown ad altissimi livelli di divertimento e poesia.

Venerdì 25 luglio, con “Équilibré"di e con Gali Show, vivremo spettacolari evoluzioni acrobatiche, con una sorpresa finale davvero unica in Italia.

Infine, venerdì 1° agosto, reduce probabilmente da qualche lontano angolo del mondo, tornerà tra noi Juriy Longhi con il suo splendido "Bubble Street Cirkus", assolutamente da non perdere.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero.