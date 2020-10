Garessio, ponte Odasso: c'è l'ordinanza, conto alla rovescia per la demolizione

Il comune di Garessio continua a lavorare per portare avanti l'iter di demolizione del ponte Generale Odasso, diventato ormai simbolo dell'alluvione.

E' di pochi minuti fa la notizia dell'approvazione dell'ordinanza relativa al suo abbattimento.

"Di concerto con gli organi competenti ed in particolare con Regione Piemonte e Prefettura di Cuneo è ufficialmente in essere da oggi l'ordinanza sindacale n.83 contigibile e urgente per lo SMANTELLAMENTO del Ponte Generale Odasso nella borgata Ponte" - spiegano dall'amministrazione.