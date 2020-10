Dopo mesi di chiusura imposti dall'emergenza Coronavirus riapre il cinema "Bertola" di Mondovì.

La prima proiezione è in programma per il prossimo fine settimana, sabato 24 ottobre, garantendo il rispetto delle norme per il contenimento del covid-19 e il distanziamento sociale tra gli spettatori.

Nonostante il via libera alla riapertura delle sale cinematografiche dello scorso giugno, il cinema del Borgato era rimasto chiuso, sollevando notevoli dubbi su una ripartenza in autunno.

Oggi, l'annuncio del "ritorno" sul sito del multisala con le locandine dei film in programmazione per le prossime settimane, salvo ovviamente possibili nuove restrizioni per il contenimento della pandemia che potrebbero arrivare con il prossimo DPCM.