Aumentano i contagi a Fossano: 47 le persone positive al Covid-19

Gli ultimi aggiornamenti, riguardo l’emergenza sanitaria da Covid-19 su Fossano, parlano di 47 soggetti positivi e 97 persone in isolamento fiduciario. La maggior parte dei postivi risulta essere asintomatico e non vi è alcuna persona ricoverata.

Da inizio pandemia la città degli Acaja ha contato 163 casi di positività e 9 decessi.

Il sindaco Dario Tallone parla di un’impennata dei casi: si è passati dai 18 della scorsa settimana ai 47 attuali.



“Per quanto riguarda le RSA – commenta il primo cittadino – la situazione è sotto controllo e stanno tutte rispettando il protocollo anti Covid. Invece la situazione nelle scuole è un po’ più problematica: c’è stato qualche problema all’Itis Vallauri e al Liceo Scientifico Ancina; invece nelle scuole dell’infanzia c’è un docente positivo e un collaboratore scolastico positivo. Il protocollo è stato rispettato, i bambini stanno bene e le scuole possono proseguire. Infine, ieri è risultato un bambino positivo nella scuola primaria, ma visto che è da venerdì scorso che non è più presente a scuola, non si sono creati ulteriori problemi”.