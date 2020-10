Annullata la “Sagra d’autunno e Giornata Contadina” a Rifreddo

Come molte altre manifestazioni in piazza anche la “Sagra d’autunno e Giornata Contadina” rifreddese è stata annullata. La manifestazione prevista per il 25 ottobre non si terrà in quanto risulta impossibile garantire le misure anti-covid. “Ci dispiace molto - spiegano dal Comune - dover annullare all’ultimo uno dei nostri principali eventi ma l’ultimo Dpcm è molto esplicito sulla necessità di garantire la staticità durante gli eventi e la necessità di controllare e tracciare i partecipanti. Misure certo necessarie in un contesto sanitario come quello attuale ma che difficilmente possono essere messe in atto in manifestazioni come fiere e sagre che si svolgono in luoghi aperti al pubblico”.



Pensionata la “Sagra d’autunno e Giornata Contadina” a Rifreddo ci si concentra ora sulle “Notti delle streghe” che seppur ridotte e contingentate si terranno sabato 31 ottobre. Maggiori info sul terribile evento e le modalità di prenotazione (obbligatoria) sul sito www.lenottidellestreghe.it.