A Bra il “sì” di una nuova sorella clarissa: suor Agnese

Nell’anno del Covid-19, suor Agnese, al battesimo Linda Risella, di Alba, farà la professione solenne dei consigli evangelici tra le Sorelle Povere dell’Ordine di Santa Chiara. La cerimonia avrà luogo

1° novembre a Bra, la città in cui si trova il Monastero dove suor Agnese risiede dal 2012 con nove consorelle e che invita così all’appuntamento: “La presenza di coloro che sono un dono per la mia vita renderà la festa ancora più bella”.

La 34enne Clarissa sarà accompagnata a vivere questa giornata dalla Madre Abbadessa suor Maria Amata e dalle altre Sorelle che invitano i fedeli per la Santa Messa in programma alle ore 15.30, presso il Santuario della Madonna dei Fiori.

“Accogliamo con gioia l’invito alla santità che il Signore rivolge a ciascuno di noi, in maniera unica e irripetibile e, come dice papa Francesco, sosteniamoci a vicenda, perché il cammino verso la santità non si percorre da soli, ma si fa insieme in quell’unico corpo che è la Chiesa, amata e resa santa dal Signore Gesù Cristo”: parole di suor Agnese che con grande gioia si appresta a compiere l’importante passo verso la vita consacrata a Dio.