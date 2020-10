Bello, grande e soprattutto buono: il croissant gigante di Chocolat d'Art, per regalare un sorriso

Sabato 17 ottobre, alle ore 16, Elio e Massimo hanno presentato agli occhi stupiti di adulti e bambini, il loro grande croissant farcito!

Un’iniziativa nata in un momento difficile, particolare, unico, e quindi c’era bisogno di realizzare qualcosa di strano, di diverso, di non comune. Nasce così l’idea di creare un croissant da oltre 6kg.

La lavorazione è la medesima di un croissant standard con una variante nella quantità degli ingredienti.

Si realizza un pre-impasto, tipo quello per il panettone per poter dare forza sufficiente all’impasto; successivamente lo si lascia levitare. Successivamente si impasta tutto con ben 3 kg di farina media forza, 2 kg di burro, 1 kg di acqua, 1 kg di zucchero e 300 g di uova. Terminata questa fase, si lascia riposare l’impasto; successivamente si realizzano le pieghe e si lascia nuovamente riposare. Successivamente gli viene data la forma del croissant e lo si lascia lievitare per 12 ore. Infine, la cottura a 180 gradi per circa un’ora e mezza.

Per questo maxi croissant è stato usato lievito madre che, differenza delle lavorazioni con lievito di birra o simili, ha una lievitazione molto lenta ma il risultato in termini di profumo, struttura e sapore è di assoluto livello. Nella quotidianità del nostro lavoro, ci spiega Massimo “si preparano i croissant un giorno per l’altro. Ad esempio martedì mattina si impastano quelli che verranno offerti ai clienti il mattino successivo, non surgeliamo i croissant: i nostri clienti si deliziano con prodotti sempre freschi”.

Da Chocolat d'Art a Cuneo, potete trovare i prodotti più vari della vera produzione di cioccolato e pasticceria artigianale e tradizionale: cioccolato in praline, tavolette, soggetti in cioccolato, torte, biscotti, specialità di pasticceria secca e ancora, croissant a lievitazione naturale accompagnati da preparazioni di caffetteria. In più lasagne, quiche, pizze, insalate tradizionali, assortite e preparazioni varie salate dedicate alla pausa pranzo.







Chocolat D’Art si trova a Cuneo, in via Sebastiano Grandis n. 6.

