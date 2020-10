Ufficiale, salta l'edizione 2020 della tradizionale fiera del Porro di Cervere

Il nuovo decreto, varato domenica 18 ottobre, prevede la sospensione di tutte le sagre e fiere di comunità salvo che esse non siano di carattere nazionale o internazionale.



La fiera del porro di Cervere, essendo riconosciuta come manifestazione locale, non rientra in nessuna di queste due categorie e per tale motivo si prospetta il rinvio della sua 41esima edizione.



Confermata invece la fiera del tartufo di Alba dal momento in cui è di carattere internazionale.