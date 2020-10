A Lagnasco: cinque casi positivi, due di questi sono ospedalizzati

Anche a Lagnasco, nonostante un caso di guarigione sui due già annunciati nei giorni scorsi, tornano a salire i casi di contagio tra i cittadini, cinque in tutto segnalati ieri dell’Amministrazione.

“Si sono aggiunte altre quattro positività - ha annunciato il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo - due segnalate ieri e due oggi, siamo giunti a quota cinque. Di queste, tre persone sono presso la propria residenza, con lievi sintomi, altre due persone ricoverate in ospedale. Da parte mia e dell’Amministrazione l’augurio a tutti di pronta guarigione. Come a livello nazionale, anche da noi aumentano i casi, vi chiediamo quindi massima collaborazione, indossate mascherina, evitate assembramenti e rispettate le distanze di sicurezza. Nei negozi verificate che non ci siano altre persone e nel caso aspettate all’esterno. La collaborazione farà si che i casi non aumentino. Ricordo che ad oggi le persone in isolamento fiduciario, ovvero coloro che hanno avuto contatti con persone positive o hanno sintomi e sono in attesa di dell’esito del tampone, sono 14”.