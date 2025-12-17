 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 17 dicembre 2025, 10:40

Mondovì: Master di I livello in ecografia neonatale e pediatrica per il dottor Ceratto

Con il conseguimento del master si amplierà la possibilità di diagnosi verso altri apparati apportando competenza in campo pediatrico

Mondovì: Master di I livello in ecografia neonatale e pediatrica per il dottor Ceratto

Simone Ceratto, medico della Struttura complessa Pediatria dell'ospedale di Mondovì ha conseguito con il punteggio di 110 e lode il Master di I livello in ecografia neonatale e pediatrica presso l’Università di Parma discutendo la tesi “Displasia congenita delle anche in neonati e lattanti: studio osservazionale monocentrico sullo screening ecografico” 

Il Dr Ceratto è  referente per il  servizio di ecografia delle anche e cerebrali. Con il conseguimento del master si amplierà la possibilità di diagnosi verso altri apparati apportando competenza in campo pediatrico.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium