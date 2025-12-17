Mondovì: Master di I livello in ecografia neonatale e pediatrica per il dottor Ceratto

Simone Ceratto, medico della Struttura complessa Pediatria dell'ospedale di Mondovì ha conseguito con il punteggio di 110 e lode il Master di I livello in ecografia neonatale e pediatrica presso l’Università di Parma discutendo la tesi “Displasia congenita delle anche in neonati e lattanti: studio osservazionale monocentrico sullo screening ecografico”

Il Dr Ceratto è referente per il servizio di ecografia delle anche e cerebrali. Con il conseguimento del master si amplierà la possibilità di diagnosi verso altri apparati apportando competenza in campo pediatrico.