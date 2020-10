Ordinanza per regolare la visita ai cimiteri nei giorni dei morti a Cherasco

In occasione dell’avvicinarsi della festività dei defunti il sindaco di Cherasco ha emesso un’ordinanza per regolare la visita ai cimiteri.

In particolare sono due le norme da seguire: adottare strumenti di protezione delle vie respiratorie, indossando una mascherina in modo idoneo, ed evitare di formare assembramenti mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le visite ai cimiteri comunali dovranno avvenire nel tempo strettamente necessario, evitando così la formazione di assembramenti sia all’interno che all’esterno degli stessi.

Sempre nella stessa ordinanza viene vietato, in occasione di Halloween, di organizzare feste pubbliche e private e aggregazioni, anche in forma statica, nonché recarsi casa per casa o in qualsiasi altro luogo pubblico per il classico rito del “dolcetto o scherzetto”.

"È essenziale – commenta il sindaco Carlo Davico - la collaborazione di tutti i cittadini con assoluto rispetto di norme e prescrizioni obbligatorie ai fini del contenimento dell’epidemia. La situazione si sta aggravando e anche Cherasco riflette l’andamento nazionale.

È in questo scenario che si inserisce un senso di responsabilità diffuso che ognuno di noi deve applicare".