Incidente a Fossano sulla strada statale 231, muore 83enne alla guida di un mezzo di trasporto animali

Incidente nella mattinata di oggi venerdì 23 ottobre intorno alle ore 6,40.

Lo scontro è avvenuto tra due mezzi (uno di questi sarebbe un veicolo furgonato) all'altezza di località Boschetti di Fossano sulla SS 231 in direzione Bra nei pressi della rotonda per strada della Creusa. Stando alle prime informazioni ci sarebbe da segnalare un decesso di cui al momento non si conoscono le generalità.

Sul posto stanno operando per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano. Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso tre pattuglie dei carabineri di Fossano. In loco l'equipe medico-sanitaria del 118 per prestare i primi soccorsi.

AGGIORNAMENTO ORE 9: L'uomo deceduto nell'incidente è G.T., 83 anni di cui al momento non si conosce la residenza. Si tratta del conducente del mezzo pesante uscito fuori dalla carreggiata a seguito dello scontro. Il mezzo trasportava animali vivi.