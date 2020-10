Saluzzo, a Giulio Mellano l’onorificenza di Cavaliere al Merito

Giulio Mellano è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere al merito. Saluzzese, classe 1935, agente di commercio in pensione e vicepresidente delle “penne nere” dell’Ana Monviso, ha appreso del conferimento attraverso una comunicazione scritta del prefetto di Cuneo, il 30 aprile scorso.

L’iter prevedeva una cerimonia Ufficiale di consegna dell’attestato in Prefettura che è stata più volte rinviataa causa della pandemia Covid ed è tuttora in data da definire.

"E’ stata una grande sorpresa per me – commenta Mellano – Non me lo aspettavo. Solo dopo sono riuscito a scoprire che l’iniziativa era stata portata avanti a mia insaputa da miei carissimi amici, che avevano attinto alcune informazioni personali dai miei figli.

Dopo aver collaborato per alcuni anni nell’azienda paterna (Torrefazione in centro a Saluzzo, in corso Italia, 14) ho intrapreso l’attività di agente di commercio plurimandatario e consulente commerciale in libera professione, per oltre 35 anni".

Mellano ha collaborato per le più importanti aziende nazionali e internazionali del settore dolciario, in particolare per la Cioccolato Lindt & Sprungli per oltre 25 anni. E’ sposato con Margherita Ruatta .” Il 24 agosto di quest’anno abbiamo festeggiato le “Nozze di Diamante” (60 anni di matrimonio) nella nostra seconda casa sulla collina di Costigliole Saluzzo. Sono padre di due figli Patrizia e Paolo che mi hanno regalato 5 stupendi nipoti.

Sono felice della prestigiosa onorificenza e ringrazio per questo i carissimi amici che mi vogliono bene, insieme ai miei figli".