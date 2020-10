Il Comune di Cervasca chiude i parchi gioco e il centro anziani del paese

L’amministrazione di Cervasca, visto il rapido evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente aggressivo dell’epidemia, così come l’incremento dei casi sul territorio comunale, ha deciso per la chiusura di tutti i parchi gioco del territorio comunale.

Sono inoltre state chiuse le palestre, utilizzabili solo dalle classi nell'orario scolastico, il centro anziani e l'ex scuola di San Defendente.

I cimiteri restano aperti, ma viste le disposizioni diocesane e gli accordi con i parroci, non verranno celebrate funzioni in occasione dei Santi; si confida perciò che nelle prossime giornate, non si creino assembramenti.

Sono, stando alla mappa della regione Piemonte, 31 le persone attualmente positive sul territorio comunale. La decisione del sindaco Enzo Garnerone è finalizzata al contenimento dei contatti e, quindi, dell'ulteriore diffusione del virus.