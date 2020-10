Stampatello Keynote: l’azienda si racconta online

Un evento online in diretta Facebook, questo il programma per il lancio della nuova brand identity di Stampatello.

Un progetto a cui l'azienda cuneese lavora da tempo. Un'operazione positiva e giovane che vuole mettere in luce ed esaltare i punti di forza e le potenzialità proprie di una realtà solida e affermata come Stampatello.

Stampatello Keynote, l'evento

Il 30 ottobre alle ore 17, la diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Stampatello. Un keynote in cui verranno presentati valori, obiettivi e una veste aziendale rinnovata. A fare da cappello introduttivo un breve flashback in cui i due fondatori, Alberto Giordano e Marco Mana, raccontano del loro incontro, quando tutto è iniziato.

Di fatto, "incontro" sarà una parola ricorrente nel futuro dell'azienda, parte di una serie di concetti a cui il brand vuole legarsi e in cui ripone le proprie aspettative. Dopo oltre dieci anni di esperienza, Stampatello non smette di amare gli incontri: come quello tra universo cartaceo e mondo digitale.

Nuova brand identity di Stampatello: peculiarità e offerta aziendale

L'evento sarà anche occasione per confermare e sintetizzare le peculiarità dell'offerta aziendale. Stampatello coordina progetti di stampa per numerosi clienti, grazie a una rete di partner qualificati in tutta Italia: prestigiose imprese tipografiche, artigiani, creativi.

Negli anni, Stampatello ha allenato la propria capacità di visione, che oggi abbraccia tutte le fasi del processo: dall’ideazione del concept al progetto grafico, dalla produzione alla gestione logistica di ogni supporto stampato. L'offerta è flessibile ma centralizzata e si esprime in tre divisioni:

● paper: tutto il mondo della carta stampata, in piccole o grandi tirature;

● visual: ovvero quelle stampe che servono ad allestire, esporre, o ad arredare un ambiente;

● packaging: tutto quanto è utile per confezionare e comunicare i prodotti.



Sarà possibile seguire l’evento online il 30 ottobre, alle 17, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Stampatello e sul sito stampatello.com.

Stampatello è dove immaginazione e progettualità si incontrano.