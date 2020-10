Le Comunità Laudato si’ di Bra contro lo spreco energetico in casa

C’erano una volta le luci ad olio. E dopo le luci ad olio ecco le lampadine a incandescenza. E dopo quelle a incandescenza finalmente le lampadine a led. Ben venga il risparmio energetico!

Basta poco per rispettare l’ambiente e abbattere i costi della bolletta attraverso l’uso corretto dei dispositivi elettronici. Per facilitare il compito, le Comunità Laudato si’ di Bra hanno dettato alcuni suggerimenti da tenere in casa per risparmiare energia, sulla scorta dell’Enciclica verde di papa Francesco. Prendiamo appunti.

Spegnere la luce quando si esce da una stanza o disattivare i dispositivi in stand by durante la notte, sono un ottimo punto di partenza per ridurre al minimo lo spreco energetico. Se i genitori le applicano anche i bambini saranno portati ad imitarli.

Controllare la miriade di elettrodomestici prima di andare a letto: dal display del telefonino al monitor del computer. Spesso si pensa di averli disattivati e, invece, se non si preme l’interruttore, continuano a consumare elettricità anche mentre si dorme.

Siamo abituati a ricaricare durante la notte smartphone e tablet in modo da averli pronti all’uso la mattina seguente. Invece, bastano solo circa 2-3 ore per il ricaricamento completo, ciò significa che il carica batteria continua a consumare inutilmente elettricità durante tutte le ore restanti.

Piccoli accorgimenti possono fare la differenza: per ottimizzare l’efficienza del frigorifero, ad esempio, è bene disporlo lontano da fonti di calore, chiuderlo bene ogni volta che lo si apre ed evitare di introdurre cibi o bevande caldi prima che si siano raffreddati. Anche il forno va aperto il meno possibile quando è in funzione, per evitare dispersioni di calore. Mentre, quando si cucina, è preferibile utilizzare i coperchi ogni volta che si può, specialmente per preparazioni che richiedono tempi lunghi.

Per un mondo sempre più green, si possono mettere in atto anche altre strategie: sostituire le vecchie lampadine con quelle moderne a risparmio energetico (che consentono di consumare meglio l’energia), installare un impianto fotovoltaico sul tetto (pannelli che permettono di trasformare i raggi del sole in energia elettrica in modo assolutamente pulito) oppure, quando in casa si ha la necessità di utilizzare boiler elettrici, usare un timer per programmare le ore di accensione.

Un trucco che permette un notevole risparmio consiste nel regolare i termosifoni alla temperatura di 19-20 gradi e nell’allungare gli orari in cui i caloriferi sono spenti in inverno, indossando un maglione in più. Inoltre, abbassare le serrande o chiudere le tapparelle durante la notte aiuta a creare una barriera ottimale contro il freddo esterno e a mantenere la temperatura costante in casa. Anche d’estate conviene tenere le tapparelle chiuse, in questo modo il sole non scalderà la casa e si ridurrà l’utilizzo di aria condizionata.

Un aiuto arriva poi dalla tecnologia: sul mercato ci sono molti dispositivi elettronici ed elettro-utensili che vanno in spegnimento automatico quando vengono lasciati in stand by troppo a lungo, rimediando così alle nostre dimenticanze.

Infine, per gli elettrodomestici, è consigliato scegliere modelli di classe A o superiore (A+, A++, A+++): dove quelli di classe A+++ sono quelli più ecologici. Per individuare i modelli più efficienti, esiste anche la app 'Elettrodomestici', realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori con IMQ (Istituto del Marchio di Qualità), che aiuta a conoscere i modelli disponibili, le garanzie a disposizione, le regole di manutenzione e a calcolare il consumo medio annuo di Kwh.